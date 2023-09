Un magazin de pe Calea Victoriei, chiar lângă Poliția Română, vindea dispozitive de vapat cu substanța periculoasă HHC

Unul dintre magazinele unde se vând produse de vapat în care erau de fapt droguri se află pe Calea Victoriei, lângă sediul central al Poliției Române. Polițiștii și anchetatorii DIICOT fac 121 de percheziții în București și 23 de județe, la traficanți de droguri.

O operațiune fără precedent a Poliției Române are loc marți, fiind desășurate 121 de percheziții la traficanții de droguri din 23 de județe. Drogurile erau vândute minorilor. Erau vândute ca dispozitive de vapat, iar în ele erau de fapt droguri.

Unul dintre magazinele care vindeau astfel de droguri se află la doi pași de sediul central al poliției Române. Pe geam a fost afișat un anunț că marți magazinul este în inventar. În realitate, acolo au descins marți polițiștii.

În vitrina magazinului se află dispozitive de vapat care sunt expuse pentru vânzare ca fiind "produsul zilei". Pe etichetă scrie că aceste dispozitive conțin substanța HHC.

Perchezițiile au loc în județele Iași, Alba, Hunedoara, Sibiu, Neamț, Bacău, Brașov, Constanța, Cluj, Maramureș, Dolj, Brăila, Galați, Vrancea, Argeș, Buzău, Botoșani, Suceava, Timiș, Arad, Mureș, Harghita, Vaslui și în municipiul București.

Sunt vizate fapte de constituire a unui grup infracțional organizat și efectuarea de operaţiuni cu produse ştiind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, fără a deţine autorizaţie legală, potrivit Poliției.

Anchetatorii au stabilit că în perioada octombrie 2022 – septembrie 2023, membrii grupului infracțional ar fi produs pentru a vinde peste 100.000 de dispozitive de tip "VAPE", care ar fi conținut substanțe care produc efecte psihoactive (HHC, HHC-P, HHC-O, H4CBD, THC-P) de natură a pune în pericol viața persoanelor care le consumă.

Investigațiile efectuate au relevat o creştere exponenţială în rândul tinerilor (preponderent în zona şcolilor şi liceelor) a consumului de produse de tip „Vape”, care au în compoziţie derivaţi din plante de canabis şi, prin urmare, un efect psihoactiv.

"O parte dintre aceste produse au în componenţă un produs chimic, derivat al THC-ului (obţinut în mod sintetic), cu denumirea generică HHC (hexahydrocannabinol), substanță ce are capacitatea de a produce efecte psihoactive (stări de euforie, halucinaţii şi chiar probleme medicale temporare), asemănătoare consumului de canabis şi comparabile celor induse de consumul noilor substanţe psihoactive. Din cercetările efectuate a mai reieșit că dispozitivele de tip „vape” care au în componenţă HHC ar fi comercializate preponderent pe piaţa online (site-uri de specialitate şi site-uri notorii care au ca obiect de activitate comerţul general cu diferite produse), dar şi în cadrul unor magazine situate în centre comerciale. Cu privire la potenţialul psihoactiv al substanţei HHC, EU Early Warning System (EWS) a emis primele avertizări în luna octombrie 2022, substanţa în sine fiind în prezent intens monitorizată de către European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA).

Editor : G.M.