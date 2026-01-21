Live TV

Video Un marinar de 36 de ani a dispărut de pe o barjă care navighează pe Dunăre. Colegii lui au alertat pompierii

Data publicării:
isu teleorman 2
Captură foto Digi24. Poza furnizată de ISU Teleorman

Pompierii din Teleorman au fost alertaţi, miercuri dimineaţă, de către membrii echipajului unei barje aflate pe Dunăre, despre dispariţia unui marinar în vârstă de aproximativ 36 de ani. Pentru căutarea bărbatului, spre zona indicată se deplasează mai multe echipaje de salvare.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Teleorman informează că miercuri dimineaţă, în jurul orei 08.09, salvatorii teleormăneni au fost alertaţi de către membrii unei barje aflate pe fluviul Dunărea, la km 606, în zona localităţii Islaz, despre dispariţia unui marinar, un bărbat în vârstă de aproximativ 36 de ani.

„Pentru efectuarea misiunii de căutare-salvare a acestuia, în zona indicată se deplasează un echipaj de la Detaşamentul Turnu Măgurele cu o barcă de salvare, un echipaj de la Poliţia de Frontieră, cu o ambarcaţiune, un echipaj SAJ Teleorman şi echipele de scafandri ale ISU Teleorman şi ale ISU Giurgiu”, precizează sursa citată.

