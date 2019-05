Un medic care se întorcea acasă după o gardă de 24 de ore la UPU, împiedicat să intre în Târgoviște din cauza mitingului PSD

Un medic care tocmai ce terminase o gardă de 24 de ore a fost împiedicat să intre, duminică dimineață, în orașul Târgoviște, acolo unde urma să aibă loc un miting PSD. Autoritățile anunțaseră restricții de trafic între orele 10- 16, însă manifestația a dus la blocarea întregului oraș, încă înainte de ora anunțată oficial.

„Sunt plină de furie. Am trăit un abuz de putere specific Țării unui PSD fără limite. „Restricțiile” de circulație prevăzute în anunțurile oficiale s-au transformat în „interdicții” de intrare în oraș înaintea orei anunțate oficial. La ora 9.55 mi s-a interzis să vin la domiciliu cu mașina, deși am cerut permisiunea mai multor agenți, fiind după o gardă de 24 de ore la UPU Titu. Nu mi s-a permis nici pe Calea București, nici pe Gimnaziului, nici pe Aleea Sinaia, la podul Mihai Bravu, deși circulau mașini din sens invers, iar restricțiile au fost anunțate de la ora 10, Aleea Sinaia nefiind menționată. Așa că mi-am făcut „înviorarea” certându-mă cu domnii cu caschetă, care dovedesc, o dată în plus, exces de zel și lipsă de empatie și mergând pe jos, că doar eram odihnită după vreo 70 de pacienți consultați în cele 24 de ore de urgențe. Oare dacă spuneam că intru în gardă ar fi înțeles? Aș vrea să știu dacă legile din România prevăd această interdicție de a mă întoarce la domiciliu cu mașina, dacă este legal să mi se limiteze accesul spre domiciliu”, a scris medicul Ana Camelia pe Facebook.

Mesajul a fost distribuit pe Facebook de fostul ministru al sănătății, Vlad Voiculescu.

Presa a relatat pe larg, duminică, despre incidentele din Târgoviște, oraș blocat complet de mitingul PSD. Mașinile au au avut voie să intre în localitate, iar unii polițiștii cereau chiar parole șoferilor.