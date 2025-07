Un medic israelian, apropiat al premierului Netanyahu, va deveni consilierul onorific al ministrului Sănătăţii. Cine e Herman Berkovits

Medicul israelian Herman Berkovits, apropiat al premierului Benjamin Netanyahu, va deveni consilierul onorific al ministrului Sănătăţii Alexandru Rogobete.

Rogobete a declarat, sâmbătă, pe pagina sa de Facebook, că a avut o întâlnire cu doctorul Berkovits Herman.

”Astăzi am avut onoarea să îl primesc la Ministerul Sănătăţii pe domnul dr. Berkovits Herman, o personalitate medicală de renume internaţional. Domnul doctor activează în Israel şi a fost un susţinător constant al României, ţara sa natală, contribuind la dezvoltarea sistemului nostru de sănătate şi alinierea acestuia la standardele internaţionale”, a declarat Alexandru Rogobete.

El a precizat că discuţia cu doctorul Berkovits s-a concentrat pe teme precum finanţarea sistemului public de sănătate şi digitalizarea acestuia, iar acestea sunt procese necesare pentru creşterea transparenţei şi corectitudinii în actul medical.

Consilier personal

Alexandru Rogobete a precizat că doctorul Berkovits Herman va deveni consilierul său personal.

”Sunt încântat să anunţ că, începând de astăzi, domnul doctor Berkovits Herman va deveni consilierul meu onorific. Experienţa sa vastă şi viziunea internaţională ne vor ghida în implementarea unor reforme importante, toate având în vedere un singur scop: să punem pacientul în centrul sistemului de sănătate”, a mai afirmat ministrul Sănătăţii.

Cine este Herman Berkovits

Herman Berkovits este medicul şi prietenul premierului israelian Benjamin Netanyahu.

„Sunt de aproximativ 40 de ani în Israel şi am ajuns în urmă cu 40 de ani din România. După terminarea Facultății de Medicină din Cluj am practicat medicina. Câţiva ani în România şi în 1975 am părăsit, am plecat din România în Israel cu soţia mea, care a făcut Conservatorul de muzică din Cluj, secţia de pian şi care actualmente, soţia mea este profesoară de pian şi este directoarea adjunctă a Academiei de Muzică din Ierusalim”, declara el pentru Digi24.ro acum câțiva ani.

Editor : S.S.