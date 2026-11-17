Un microbuz care transporta 12 elevi s-a răsturnat, marți dimineață, pe DN6 București-Alexandria, în apropierea localității Gorneni, județul Giurgiu. În urma accidentului, opt persoane, dintre care cinci copii cu vârste între 7 și 12 ani, au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportate la spital.

„Opt persoane, dintre care cinci copii, au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma unui accident rutier ce s-a produs, în această dimineață, pe DN6, București-Alexandria, în localitatea Gorneni. În eveniment a fost implicat un microbuz de transport elevi, care a fost găsit în afara părții carosabile”, a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Giurgiu.

Cei cinci copii, cu vârste cuprinse între 7 și 12 ani, au fost preluați de echipajele medicale și transportați la spitale din București.

De asemenea, trei adulți, printre care și șoferul microbuzului, au primit îngrijiri medicale și au fost transportați la unități de primiri urgențe.

Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române, în microbuz se aflau 12 copii și un însoțitor în momentul producerii accidentului.

„Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe DN 6 București-Alexandria, în apropierea localității Gorneni, județul Giurgiu, un microbuz de transport elevi, în care se aflau 12 copii și un însoțitor, a părăsit suprafața de rulare și s-a răsturnat în afara carosabilului”, a transmis instituția.

Editor : Ș.A.