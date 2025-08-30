Live TV

Un mort și cinci răniți după ce o mașină a intrat intenționat într-un grup de pietoni în Franța

O tragedie a avut loc sâmbătă, în centrul orașului francez Évreux, după ce o mașină a lovit intenționat un grup de persoane care ieșeau dintr-un bar. Una dintre ele a murit, iar alte cinci au fost rănite, relatează AFP, preluat de News.ro.

Şoferul unei maşini a lovit deliberat un grup de persoane, în noaptea de vineri spre sâmbătă, în centrul orașului francez Evreux, în urma unei altercaţii într-un bar, omorând o persoană şi rănind alte cinci. Două dintre ele se află în stare gravă.

Totul s-a întâmplat după ce într-un bar din oraș, la ora locală 4.00 (5.00, ora României), „a avut loc o altercaţie (...) între mai multe persoane”, a declarat procurorul Republicii din Evreux, Rémi Coutin, pentru sursa citată.

Agenții de pază ai localului au rugat toate persoanele din bar să părăsească locația. În acel moment, un bărbat s-a urcat la volan și a intrat în grupul de oameni.

„În acel moment, în urma altercaţiei care a avut loc înăuntrul clubului de noapte, o persoană s-a dus să ia un vehicul (...) şi a dat înapoi, cu mare viteză, în mulţimea care se afla în afara localului”, au mai spus autoritățile.

„Avem, din nefericire, un bilanţ foarte grav, pentru că avem o persoană decedată la faţa locului şi cinci răniţi, două persoane în urgenţă absolută, la ora la care vorbim”, a precizat Rémi Coutin.

Potrivit primelor informații, persoana ucisă este un bărbat.

Trei persoane au fost arestate preventiv. Un atac terorist, exclus

„Cel puţin două persoane care se aflau la bordul vehiculului şi o a treia care se afla în afară”, doi bărbaţi şi o femeie, au fost plasaţi în arest, au mai spus autoritățile.

O anchetă a fost deschisă sub aspectul infracțiunilor de omucidere şi tentativă de omucidere, potrivit magistratului, care a exclus orice motiv „terorist, cu caracter rasist sau de alt fel”, potrivit sursei citate.

„Pornim de la ideea unei altercaţii între clienţi ai acestui bar care, brusc, degenerează complet şi conduce la o dramă teribilă”, a rezumat procurorul Republicii din Evreux, Rémi Coutin.

