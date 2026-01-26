Live TV

Foto Un mort şi trei răniţi, după ce un microbuz şi un autotren s-au ciocnit, pe DN 17. Trafic blocat complet

accident suceava foto isu
Foto: ISU Suceava

O persoană a murit şi alte trei au fost rănite, luni seară, după ce un microbuz şi un autotren s-au ciocnit, pe DN 17, în judeţul Suceava. Traficul este blocat complet în urma accidentului.

Accidentul rutier s-a produs pe DN 17, între localităţile Stroieşti şi Ilişeşti, fiind implicate un autotren fără încărcătură şi un microbuz.

Acolo intervin pompierii militari din cadrul Detaşamentului Suceava cu o autospecială pentru descarcerare, o autospecială de stingere cu apă şi spumă dotată cu modul pentru descarcerare şi o ambulanţă SMURD B2, cu sprijinul a trei echipaje SAJ.

accident-sv-26-ian-26-2
Foto: ISU Suceava

Potrivit ISU Suceava, în microbuz se aflau patru persoane, doi bărbaţi şi două femei.

„Conducătorul microbuzului a rămas încarcerat, fiind nevoie de intervenţia echipajelor de descarcerare pentru extragerea acestuia. Din nefericire, după extragere, s-a declarat decesul acestuia de către medicul de pe una dintre ambulanţele SAJ. Celelalte trei persoane, policontuzionate, din microbuz au primit îngrijiri medicale şi sunt transportate la UPU Suceava”, a precizat sursa citată de News.ro.

Şoferul autotrenului nu necesită îngrijiri medicale.

Traficul rutier pe DN 17 este blocat în totalitate.

