Un motociclist de 73 de ani a fost muşcat de un urs pe Transfăgărăşan

Data publicării:
ursi
Foto: Profimedia Images

Un motociclist în vârstă de 73 de ani, cetăţean străin, a fost muşcat de un urs pe Transfăgărăşan, în zona Valea lui Stan din judeţul Argeş.

Poliţiştii au stabilit că evenimentul a avut loc atunci când motociclistul era oprit din coloană din cauza aglomeraţiei, iar un urs aflat pe marginea drumului l-a muşcat de gambă.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Argeş au anunţat că poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Albeştii de Argeş au fost sesizaţi, sâmbătă, că un motociclist a fost muşcat de un urs, pe DN 7C – Transfăgărăşan, în dreptul comunei Arefu, în zona Valea lui Stan.

”Din verificările preliminare efectuate, s-a stabilit că un bărbat de 73 de ani, cetăţean străin, în timp ce se deplasa cu motocicleta pe direcţia Baraj Vidraru – Curtea de Argeş, a oprit pe partea carosabilă, în coloană, din cauza traficului aglomerat. În acel moment, un urs aflat pe marginea drumului l-ar fi muşcat de gamba piciorului drept”, au declarat poliţiştii.

Ei au precizat că la faţa locului a sosit un echipaj medical care a acordat îngrijiri medicale bărbatului. El a fost diagnosticat cu o plagă zgâriată la nivelul piciorului drept.

Motociclistul a refuzat să fie dus la spital.

Poliţiştii recomandă celor care circulă pe Transfăgărăşan să manifeste prudenţă şi să evite apropierea de animale sălbatice.

