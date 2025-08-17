Un nou val de fake news: „Francezii seacă Vidraru ca să pună mâna pe aur.” Care este de fapt motivul golirii lacului

Un nou val de fake news. Francezii seacă Vidraru ca să pună mâna pe aurul de la fundului lacului. Evident, o informație falsă care se rostogolește, în prezent, pe rețele sociale despre lucrările care au loc la Barajul Vidrau. În online se desfășoară o adevărată campanie de dezinformare împotriva Franței.

Barajul Vidraru se golește pentru prima dată după 50 de ani. Lucrările sunt necesare pentru a-i evalua starea, dar și pentru a-l moderniza, susțin autoritățile.

Cu acest prilej, în online, a început o adevărată campanie de dezinformare. Unii internauți au scris că francezii evacuează apa ca să pună mâna pe aurul care se află pe fundul lacului.

Într-un alt clip, realizat tot cu ajutorul inteligenței artificiale, se arată că barajul Vidraru a fost demolat. Cel care a postat filmulețul scrie că apa face ravagii. Scopul postării este să instaureze frica în rândul oamenilor.

Un alt fake news care se rostogolește în online aduce în prim plan povestea unui sat care a fost sacrificat în urmă cu 60 de ani, odată cu amenajarea Barajului Vidraru. În aceeași postare se precizează că apa din lac a scăzut și a scos la iveală zidurile fostelor case.

În realitate, satul respectiv nu a existat, iar structurile de beton sunt, de fapt, rămășițe ale locuințelor tehnice folosite de angajații care lucrează la Barajul Vidraru.

Editor : A.P.