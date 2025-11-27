Live TV

Un pastor penticostal de 72 de ani a violat timp de doi ani o minoră de 15 ani. „Practici prezentate ca având scop spiritual”

Data publicării:
masina de politie
Foto: Poliția Română

Un bărbat de 72 de ani, pastor penticostal, este cercetat de procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti după ce, timp de aproape doi ani, a desfăşurat acte de natură sexuală asupra unei fete de 15 ani. El ar fi profitat de vulnerabilitatea adolescentei şi de faptul că ea îl percepea ca pe o figură paternă, pretextând că acele practici ar fi avut scop spiritual. El a fost iniţial reţinut, dar propunerea procurorilor de arestare preventivă a fost respinsă de judecător, bărbatul fiind plasat sub control judiciar.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au pus în mişcare acţiunea penală împotriva unui bărbat în vârstă de 72 de ani, pentru viol şi agresiune sexuală asupra unui minor.

”În perioada vara 2021 – toamna 2022, inculpatul, în vârstă de 68 de ani la începutul intervalului, în calitate de pastor penticostal, prin constrângere morală, a recurs la acte de natură sexuală asupra persoanei vătămate (o minoră în vârstă de 15 ani), fără a se putea stabili numărul actelor materiale, la locuinţa acestuia situată în Bucureşti, sector 5”, au transmis, joi, într-un comunicat de presă, reprezentanţii Parchetului.

Potrivit procurorilor, bărbatul a profitat de starea de vulnerabilitate a adolescentei şi de încrederea acordată acestuia, ea percepându-l ca pe o figură paternă, ceea ce a lipsit-o de posibilitatea de a-şi exprima voinţa.

”În acest context, inculpatul a acţionat sub pretextul unor practici prezentate ca având scop spiritual, invocate în cadrul unor şedinţe de mărturisire desfăşurate fără prezenţa altor persoane”, au menţionat anchetatorii.

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore. Miercuri, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul judecătoriei de sector competente a respins propunerea procurorilor de arestare preventivă a acestuia pentru 30 de zile şi a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

Cercetările sunt continuate de către procurorii specializaţi în cauzele de abuzuri sexuale împotriva minorilor din cadrul Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul Agresiuni Sexuale.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
barajul vidraru barajul paltinu
1
Moment istoric: Lacul Vidraru, golit pentru prima dată în 60 de ani. Când va reveni la...
Hotel Furnica
2
Familia Regală a scos la vânzare Hotelul Furnica din Sinaia, la preț de vilă în...
om in vant si ninsoare
3
Vremea se răcește în toată țara: meteorologii au emis o informare de ploi, ninsori și...
diana buzoianu la digi24
4
Ministrul mediului, Diana Buzoianu: este mai ieftin să aruncăm la gunoi decât să...
Aeronave Eurofighter Typhoon
5
Traian Băsescu: Am dovedit că degeaba avem Eurofighter și F-16, dacă nu doborâm nicio...
N-a mai rezistat! Primul jucător de la Inter care îi "sare în cap" lui Cristi Chivu
Digi Sport
N-a mai rezistat! Primul jucător de la Inter care îi "sare în cap" lui Cristi Chivu
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
rus drogat
Un rus se dădea fals milionar pentru a putea angaja bone pe care le droga și viola. Două dintre victime au dispărut fără urmă
corneliu barladeanu
Cornel Onilă, fost episcop condamnat pentru viol, încă o încercare de ieșire din închisoare: ÎCCJ judecă azi o contestație în anulare
sigla diicot de la intrarea in sediu
Percheziții în județele Bacău și Satu Mare la persoane cercetate pentru pornografie infantilă, viol şi şanjaj asupra unui minor
masina de politie
Un bebeluș de trei luni și sora lui de aproape doi ani au fost violați de părinți în Galați. Cum au fost descoperite atrocitățile
italia
Italia schimbă legea privind violența sexuală: consimțământul devine criteriu esențial
Recomandările redacţiei
Vicepreședintele CSM, Claudiu Sandu.
Vicepreședintele CSM, despre vârsta de pensionare: „Ar trebui să vă...
guvern sedinta
AMEPIP, agenția care controlează toate companiile de stat, are o nouă...
Screenshot 2025-10-02 225407
Neclaritățile din CV-ul ministrului Ionuț Moșteanu, după ce și-a...
BUCURESTI - MINISTRUL ECONOMIEI radu miruta ministerul economiei - CONFERINTA - 3 IUL 2025
Firmele care au ocupat 18 ani o clădire a Ministerului Economiei...
Ultimele știri
DNA: „România a primit Avizul Formal al Grupului de lucru OCDE pentru combaterea mitei în operațiunile economice internaționale”
Director în Ministerul Transporturilor: Avem în discuţie două mari magistrale de metrou despre care nu s-a vorbit până acum
Inspecția Muncii a aplicat amenzi de peste 4,5 milioane de lei în urma controalelor desfășurate. „Nu vom tolera munca la negru”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Noi dezvăluiri despre prințesa Diana și Charles. De ce existau speranțe de reconciliere între ei înainte de...
Cancan
Moment bizar în timpul unui monolog oferit de Volodimir Zelensky. Ceva alb îi cade din nas, în timp ce...
Fanatik.ro
Maghiarii îl laudă pe Gigi Becali pentru transferul făcut la FCSB: „Nu degeaba a dat atâția bani”
editiadedimineata.ro
Cum încearcă Rusia să modeleze opinia publică din Mexic prin dezinformare anti-SUA
Fanatik.ro
Gigi Mulţescu, primire ostilă la Universitatea Craiova: “Au spus că a venit dinamovistul ăla!”. Cum i-a...
Adevărul
Lecția poloneză pentru România: „Nu cumpărați prea multe tancuri. O dronă de 400 de dolari distruge un tanc...
Playtech
'Fi' sau 'fii'? Ghid simplu ca să nu mai greșești niciodată
Digi FM
Fiica Ronei Hartner, cea care a primit averea artistei, împlinește 18 ani în ianuarie. Cum arată acum...
Digi Sport
Un nou nume a ales să vorbească: "Fetele au intrat într-un șoc. Au plecat plângând. A fost groaznic!"
Pro FM
Jessie J face remarci acide la adresa fostului ei iubit, un actor celebru la Hollywood: Karma se întoarce. Tu...
Film Now
La 25 de ani, fiica Lui Travolta s-a transformat într-o tânără superbă. Artista Ella Bleu, ședință foto plină...
Adevarul
Ororile unui fals milionar: angaja bone pentru fiul lui, apoi „le bătea, le viola și le droga”. Tinerele...
Newsweek
Când încep să fie livrate pensiile: vineri sau marți? Cum au pierdut pensionarii 710 lei în 2025 fără să știe?
Digi FM
Elton John, mărturisiri despre lupta „devastatoare” cu problemele de sănătate: Ultimele 15 luni au fost...
Digi World
Ce se întâmplă în corp când bei patru cești de cafea pe zi. Studiul care schimbă tot ce știai
Digi Animal World
Momentul când un vultur aruncă o pisică în mașina unei șoferițe: „Mi-a spart complet parbrizul”
Film Now
Hugh Jackman, criticat dur după ce și-a asumat relația cu Sutton Foster pe rețelele sociale: „Te-ai gândit...
UTV
Andreea Bălan și Victor Cornea anunță data nunții din 2026. Artista pregătește un dans al mirilor pe o...