Un pastor penticostal de 72 de ani a violat timp de doi ani o minoră de 15 ani. „Practici prezentate ca având scop spiritual”

Un bărbat de 72 de ani, pastor penticostal, este cercetat de procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti după ce, timp de aproape doi ani, a desfăşurat acte de natură sexuală asupra unei fete de 15 ani. El ar fi profitat de vulnerabilitatea adolescentei şi de faptul că ea îl percepea ca pe o figură paternă, pretextând că acele practici ar fi avut scop spiritual. El a fost iniţial reţinut, dar propunerea procurorilor de arestare preventivă a fost respinsă de judecător, bărbatul fiind plasat sub control judiciar.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au pus în mişcare acţiunea penală împotriva unui bărbat în vârstă de 72 de ani, pentru viol şi agresiune sexuală asupra unui minor.

”În perioada vara 2021 – toamna 2022, inculpatul, în vârstă de 68 de ani la începutul intervalului, în calitate de pastor penticostal, prin constrângere morală, a recurs la acte de natură sexuală asupra persoanei vătămate (o minoră în vârstă de 15 ani), fără a se putea stabili numărul actelor materiale, la locuinţa acestuia situată în Bucureşti, sector 5”, au transmis, joi, într-un comunicat de presă, reprezentanţii Parchetului.

Potrivit procurorilor, bărbatul a profitat de starea de vulnerabilitate a adolescentei şi de încrederea acordată acestuia, ea percepându-l ca pe o figură paternă, ceea ce a lipsit-o de posibilitatea de a-şi exprima voinţa.

”În acest context, inculpatul a acţionat sub pretextul unor practici prezentate ca având scop spiritual, invocate în cadrul unor şedinţe de mărturisire desfăşurate fără prezenţa altor persoane”, au menţionat anchetatorii.

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore. Miercuri, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul judecătoriei de sector competente a respins propunerea procurorilor de arestare preventivă a acestuia pentru 30 de zile şi a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

Cercetările sunt continuate de către procurorii specializaţi în cauzele de abuzuri sexuale împotriva minorilor din cadrul Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul Agresiuni Sexuale.

