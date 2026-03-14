Live TV

Un petrolier grec, cu un marinar român la bord, a fost lovit în Marea Neagră. Care este starea echipajului

Data publicării:
Petrolierul Maran Homer a fost avariat în Marea Neagră. Sursă foto: Marinetraffic.com

Un petrolier grec, care avea şi un român printre membrii echipajului, a fost lovit sâmbătă în timp ce se apropia de portul rusesc Novorossiisk din Marea Neagră, a anunţat proprietarul său. Autorităţile elene au precizat că atacul nu s-a soldat cu victime.

Compania Maran Tankers Management, cu sediul în Atena, a explicat că nava sa de marfă Maran Homer a fost lovită de un „dispozitiv neidentificat” în timp ce se afla chiar în afara apelor teritoriale ruseşti, aşteptând instrucţiuni pentru a se îndrepta către terminalul petrolier Caspian Pipeline Consortium (CPC) din Novorossiisk.

Nava de tip Suezmax urma să preia o încărcătură de ţiţei kazah, conform companiei, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

„Puntea şi echipamentele de punte ale navei au suferit doar daune materiale minore. Petrolierul nu transporta nicio marfă, iar mediul nu a fost poluat. Acesta a părăsit deja Novorossiisk”, a explicat compania într-un comunicat de presă.

Ministerul Afacerilor Maritime din Grecia a precizat că cei 24 de membri ai echipajului - 10 greci, 13 filipinezi şi un român - sunt „în stare bună”.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Digi Sport
Descarcă aplicația Digi Sport
Citește mai multe
