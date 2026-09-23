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Video Un pod din Bacău s-a prăbușit sub greutatea unui TIR. Traficul pe drumul spre Miercurea Ciuc este blocat

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Un pod din Bacău a cedat sub greutatea unui TIR. Foto: Facebook/ UNUpeTrotus
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Din articol
Trafic blocat. Șoferii sunt direcționați pe rute ocolitoare Ambulanță SMURD, relocată în zona afectată

Un pod de fier peste râul Trotuș, din județul Bacău, a fost grav avariat miercuri dimineață, după ce un ansamblu rutier a trecut peste structură. Circulația pe drumul național care face legătura între Bacău și Miercurea Ciuc este blocată, iar șoferii sunt direcționați pe rute alternative.

Incidentul s-a produs în comuna Asău, sat Ciobănuș. Potrivit informațiilor transmise de autorități, structura podului peste râul Trotuș a cedat după ce a fost traversată de un vehicul greu, care nu avea voie să circule pe acolo.

„Pompierii băcăuani au fost solicitaţi să intervină în comuna Asău, sat Ciobănuş, în urma unui eveniment în care un pod de fier a fost deteriorat. În urma evenimentului, nu au fost înregistrate victime”, a transmis, miercuri dimineață, ISU Bacău.

Trafic blocat. Șoferii sunt direcționați pe rute ocolitoare

Centrul Infotrafic a precizat că structura podului peste râul Trotuș a fost avariată de un ansamblu rutier. În urma incidentului, autoritățile au stabilit rute alternative, iar polițiștii dirijează circulația în zonă.

„Pentru gestionarea situaţiei, a fost identificată o rută ocolitoare pentru circulaţia autovehiculelor. În prezent, traficul rutier în zonă este dirijat de poliţişti. La faţa locului se va deplasa Grupul de Suport Tehnic, pentru evaluarea situaţiei şi stabilirea măsurilor necesare”, a precizat ISU Bacău.

Situația urmează să fie analizată în cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, convocat pentru stabilirea măsurilor necesare în vederea restabilirii circulației și revenirii la normalitate.

Ambulanță SMURD, relocată în zona afectată

Autoritățile au luat măsuri și pentru ca intervențiile medicale din localitățile afectate de blocarea circulației să nu fie întârziate.

„Pentru menţinerea capacităţii operative şi reducerea timpului de răspuns la urgenţele medicale din zona afectată, o ambulanţă SMURD din cadrul Gărzii de Intervenţie Comăneşti a fost relocată temporar la Punctul de Lucru Brusturoasa”, a transmis ISU Bacău.

Editor : Ș.A.

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