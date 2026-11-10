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Video Un poliţist a ajuns inconștient la spital după ce a intrat cu maşina în remorca unui TIR. Cum s-a produs accidentul

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Foto: Captură Digi24
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Un poliţist a fost rănit, marţi după-amiază, în judeţul Constanţa, în urma unui impact între maşina pe care o conducea şi remorca unui TIR. Autospeciala de poliţie se deplasa fără semnalele acustice şi luminoase în funcţiune, iar victima a fost transportată inconştientă la spital.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa au anunţat că poliţiştii au fost sesizaţi, marţi, în jurul orei 15.40, cu privire la producerea unui accident rutier, pe DN 39A, pe podul Apolodor.

Din primele informaţii a reieşit faptul că impactul s-a produs între o autospecială de poliţie şi remorca unui TIR, iar în urma impactului a rezultat vătămarea corporală a poliţistului. Conform primelor verificări, poliţistul era singur în autospecială, se afla în exercitarea atribuţiilor de serviciu şi se deplasa fără semnalele acustice şi luminoase în funcţiune, au afirmat poliţiştii.

Ei au precizat că agentul de poliţie are 24 de ani şi lucrează în cadrul Serviciului Siguranţă Transporturi Agigea.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa au stabilit cum s-a petrecut accidentul.

„Din primele cercetări efectuate la faţa locului a reieşit faptul că un agent de poliţie a condus o autospecială pe DN39A, dinspre A4 către Poarta 10 Port Agigea şi, ajungând pe podul Apolodor, din cauze ce urmează a fi stabilite, a intrat în coliziune cu partea din spate a unui ansamblu format din cap tractor şi semiremorcă, care se afla staţionat pe prima bandă, în coloana de vehicule formată la intrarea în port, au afirmat poliţiştii.

Ei au adăugat că agentul de poliţie a fost transportat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa în stare de inconştienţă.

Poliţiştii au deschis dosar penal.

Editor : Liviu Cojan

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