Live TV

Un poliţist de 24 de ani, care dirija traficul în Bucureşti, a fost accidentat de o maşină. Agentul a fost transportat la spital

Data publicării:
politist
Foto Shutterstock

Un agent de poliţie din Bucureşti a fost acroşat de către o maşină, în timp ce dirija traficul în zona Rond George Coşbuc, fiind transportat la spital. Poliţistul, în vârstă de 24 de ani, avea echipament reflectorizant.

„La data de 14 noiembrie 2025, în jurul orei 18.15, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la producerea unui accident de circulaţie în zona Rond George Coşbuc. Din primele date, conducătorul unui autovehicul, în vârstă de 37 de ani, în timp ce ar fi efectuat virajul la stânga dinspre Bd. Libertăţii către Bd. Regina Maria, a acroşat agentul de poliţie din cadrul Brigăzii Rutiere, care asigura măsuri de fluenţă în zona Rond George Coşbuc”, a transmis, vineri seară, Brigada Rutieră a Capitalei, potrivit News.ro.

Poliţia precizează că agentul de poliţie era echipat regulamentar, având elemente reflectorizante pe uniformă.

„În urma accidentului de circulaţie a rezultat rănirea poliţistului, în vârstă de 24 de ani, care a fost transportat la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Conducătorul de autovehicul a fost testat cu aparatul Alcooltest, rezultatul indicat fiind «zero»”, a mai transmis sursa citată.

Se fac cercetări de către poliţişti din cadrul Brigăzii Rutiere, în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor şi împrejurărilor producerii accidentului de circulaţie.

„Pentru prevenirea accidentelor de circulaţie în care pot fi implicaţi poliţiştii rutieri, aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu, Brigada Rutieră informează conducătorii de autovehicule că este necesar să manifeste prudenţă sporită în trafic şi să respecte semnalele, indicaţiile şi dispoziţiile poliţiştilor rutieri, contribuind astfel la menţinerea siguranţei rutiere”, a mai transmis Brigada Rutieră.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
misu la liceu
1
Motanul devenit vedetă într-un liceu din România. Mișu participă la cursuri și se bucură...
tata-fetita-cabinet stomatologic
2
Tatăl fetiței care a murit în cabinetul stomatologic, primele declarații: „Durerea e prea...
U.S. Coast Guard responds to Russian military vessel off Honolulu
3
Garda de Coastă a SUA a reacţionat în faţa unei nave militare ruseşti, în apropierea...
copil cu perfuzie in mana, la spital
4
Primele rezultate ale autopsiei fetiței de 2 ani, care a murit în clinica dentară din...
cismigiu parc soare meteo toamna apus
5
Vremea se încălzește din nou: zonele în care vor fi 20 de grade. Prognoza anunțată de...
Surpriză de proporții! Au pierdut acasă cu locul 166 în lume și sunt OUT de la Cupa Mondială
Digi Sport
Surpriză de proporții! Au pierdut acasă cu locul 166 în lume și sunt OUT de la Cupa Mondială
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
clinica fetita moarta dentist
Clinica unde a murit fetița de 2 ani avea campanii agresive de...
Resturile dronei rusesti cazute in zona Grindu
Ambasadorul Rusiei la București, convocat la sediul MAE, după ce o...
avion f-35 in zbor
Descurajarea Rusiei în Europa. Scenariul formulat de un fost...
INSTANT_ACTIUNI_PRO_SI_ANTI_SAVONEA_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Demonstrație în fața ÎCCJ, împotriva Liei Savonea: „Vrem justiția...
Ultimele știri
Mesajul Oanei Țoiu, după o discuție telefonică cu omologul ucrainean: „Să protejeze nevoile comunității vorbitoare de limba română”
Casa Albă afirmă că platforma comercială Alibaba ajută armata chineză împotriva unor ținte din SUA (Financial Times)
Un nou model AI ar putea reduce cu până la 60% prelevările inutile de organe pentru transplant (studiu)
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
andrei nistor
Prefectul Capitalei intervine în scandalul drumurilor construite peste țevi de gaze, în Sectorul 3. Ce măsuri a anunțat Andrei Nistor
BUCURESTI - PRIMAR SECTOR 4 - SANTIER PLANSEUL UNIRII - 28 AUG 2
Circulaţia va fi restricţionată sâmbătă dimineață pe Bulevardul Unirii din București, pentru lucrările la Planşeul Unirii
conducte de gaze
Alimentare cu gaze întreruptă pe mai multe străzi din Sectorul 5 din București. Locatarii din mai multe clădiri au fost evacuați
srthbargya
O fată de 18 ani din București a fost răpită de fostul iubit și dusă cu forța în Predeal. Cum a reușit să scape
alexandru rogobete sustine o conferinta de presa
Ministrul Rogobete, despre fetița decedată la dentist: Se pare că a fost o întârziere între momentul stopului cardiac și apelul la 112
Partenerii noștri
Pe Roz
Energia trigonului Lună–Uranus lovește puternic. Cele trei zodii care vor avea parte de surprize majore
Cancan
Ce a apărut la căpătâiul lui Horia Moculescu? Momentul în care s-au emoționat toți 🥺
Fanatik.ro
Omul care a vândut Atletico Madrid cu 2 miliarde de euro, viitorul patron al Farului!? „Facem o pepinieră. Ce...
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
Tupeu fără limite: Gheorghe Dincă cere să-i fie scoase gratiile pentru „mai multă lumină” în celulă
Adevărul
Jeffrey Epstein s-a oferit să furnizeze rușilor informații despre Trump
Playtech
Cât gaz consumă o centrală termică într-o zi de iarnă. Calcul orientativ pentru o locuință de 80 mp
Digi FM
Dolly Parton, la câteva luni după ce a rămas văduvă: "Fără Carl, eu n-aș mai fi aici". Și-a cunoscut soțul...
Digi Sport
Adio! Decizia luată de Cristiano Ronaldo, după ce scenele din Irlanda au făcut înconjurul lumii
Pro FM
Cardi B a născut al patrulea copil, primul cu noul iubit: "Să o iei de la capăt nu e ușor, dar a meritat"
Film Now
Glen Powell a dezvăluit porecla secretă a lui Tom Cruise: „Toți oamenii din viața reală îi spun așa!”
Adevarul
Elevi medaliați internațional nu mai primesc burse sportive, după o decizie a Ministerului Educației...
Newsweek
Cumulul pensiei cu salariul, interzis. Care pensionari pierd 85% din pensie dacă muncesc în continuare?
Digi FM
Tenismenul Grigor Dimitrov, vacanță romantică în Costa Rica alături de actrița Eiza Gonzalez. Tineri, frumoși...
Digi World
Ce a fost înainte de Big Bang? Noile teorii despre începutul și sfârșitul Universului ar putea rescrie tot ce...
Digi Animal World
Momentul când un șarpe se strecoară în mașină unui bărbat care aștepta la un drive-thru în Florida. Imaginile...
Film Now
Sylvester Stallone, la un pas de moarte pe platourile de filmare. Actorul dezvăluie cele mai periculoase două...
UTV
O melodie creată cu inteligență artificială a ajuns pe primul loc în topurile din SUA