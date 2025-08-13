Live TV

Un poliţist din Ploiești a accidentat un bătrân pe trecerea de pietoni

Data publicării:
masina de politie
Foto: Poliția Română

Un poliţist din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova, aflat în timpul liber, a accidentat un bărbat care traversa strada pe trecerea de pietoni, evenimentul având loc pe o stradă din nordul municipiului Ploieşti.

Potrivit datelor comunicate, miercuri, de IPJ Prahova, evenimentul rutier s-a produs cu o seară în urmă pe strada Cameliei, poliţiştii fiind sesizaţi în jurul orei 20:25.

Şoferul este poliţist, angajat al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova, aflat în timpul liber la momentul producerii accidentului, menţionează reprezentanţii IPJ.

„Echipajul de poliţie s-a deplasat de urgenţă la faţa locului, iar din primele cercetări a rezultat că un bărbat, în vârstă de 35 de ani, ar fi condus un autoturism pe strada Cameliei către Şoseaua Nordului, şi ar fi acroşat un pieton de 73 de ani, angajat în traversarea sectorului de drum, pe trecerea pentru pietoni. Pentru documentarea cu exactitate a locului producerii evenimentului, a fost solicitată prezenţa unui tehnician criminalist. În cel mai scurt timp, după finalizarea cercetării la faţa locului a unui alt accident rutier produs în localitatea Brebu, un lucrător specializat s-a deplasat pe strada Cameliei pentru efectuarea activităţilor specifice", precizează sursa citată.

Şoferul a fost testat la faţa locului, în proximitatea autospecialei de poliţie, atât cu aparatul etilotest, cât şi cu aparatul DrugTest, rezultatele fiind negative în ambele cazuri.

„Testarea a fost înregistrată cu dispozitivul Body Cam aflat în dotarea poliţiştilor, înregistrarea constituind probă în dosarul penal”, mai arată IPJ.

Conform sursei citate, poliţiştii rutieri au utilizat dispozitivul FARO FOCUS 3D, destinat cercetării la faţa locului.

„Acesta permite documentarea cu maximă acurateţe şi în mod obiectiv a scenei evenimentului, prin scanarea şi măsurarea tridimensională a împrejurimilor, în vederea obţinerii unei reproduceri digitale fidele, cu detalii precise la nivel milimetric. Dispozitivul asigură captarea completă şi exactă a probelor şi elementelor existente în teren, eliminând riscul pierderii unor date importante”, explică Poliţia Prahova.

Victima a fost transportată la spital. Aceasta nu a putut fi testată cu aparatul etilotest din cauza rănilor suferite.

Editor : S.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Jandarmi bun
1
De ce sunt jandarmi înarmați în stațiile de metrou din București. Explicația oficială a...
Vladimir Soloviov
2
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea...
copii care alearga pe langa fantani
3
Vremea în următoarele două săptămâni, pe regiuni. Meteorologii anunță un val de răcire...
masina in soare
4
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a...
soldați polonezi și polițiști germani fac verificări la granița dintre Germania și Polonia
5
„Este ca în timpul Războiului Rece”. De ce au fost trimiși soldații și reintroduse...
O avere! Cât costă, de fapt, inelul de logodnă pe care Georgina l-a primit de la Cristiano Ronaldo
Digi Sport
O avere! Cât costă, de fapt, inelul de logodnă pe care Georgina l-a primit de la Cristiano Ronaldo
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
DECLARATII ROGOBETE FOCAR_00000
Alexandru Rogobete îl apără pe managerul Spitalului Floreasca...
george simion
AUR vrea să ajungă la guvernare cu PSD, din toamnă, spune George...
umbrela si soare
Alertă de caniculă în jumătate de țară: a fost emis cod galben...
Cum vor arăta noile programe școlare pentru liceu: Daniel David...
Ultimele știri
Subiecte BAC, sesiunea de toamnă 2025: Elevii susțin astăzi proba la alegere a profilului și specializării
Avertisment DNSC: Un grup asociat Coreei de Nord distribuie malware care fură informații și poate instala programe periculoase
Alertă în România: polițiștii au extins căutarea deținutului evadat din Dâmboviţa. El fusese condamnat pentru act sexual cu un minor
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
mașină de poliție
Accident mortal în Constanța. Un șofer beat și drogat a ucis un pieton și a fugit de la locul faptei
masini de scoala
Un elev a făcut infarct chiar în timpul examenului auto, la traseu. Ce acuze i se aduc polițistului examinator
carambol pe autostrada soarelui spre mare
Carambol cu șapte mașini pe Autostrada Soarelui: două persoane au fost rănite
masini implicate intr-un accident
Accidentul de pe podul din Timișoara, produs intenționat, în urma unei răfuieli între clanuri. Unul dintre șoferi a fost reținut
masina implicata intr-un accident pe un pod din timisoara
O maşină a rupt balustrada şi a fost aproape de a cădea în râul Bega de pe un pod din Timișoara. Accidentul, posibil făcut intenționat
Partenerii noștri
Pe Roz
Romina Gingașu și-a sărbătorit ziua de naștere în patria luxului. Meniu de 5 stele, artificii, rochie de...
Cancan
Cum arăta Ilie Bolojan în tinerețe? 'Avea păr mult și creț'
Fanatik.ro
Sute de polițiști, pensionați nelegal în ultimii cinci ani. Tot Casa de Pensii a MAI îi dă acum în judecată...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii explică mecanismul care stă la baza îmbătrânirii pielii
Fanatik.ro
Alaska, cumpărată de americani cu 7 milioane de dolari de la ruși. Adevăratul motiv pentru care vineri se va...
Adevărul
Transapuseana, noua atracție a șoselelor montane din România. Ce o face mai specială decât Transalpina și...
Playtech
A vrut să pară cool, dar românii l-au taxat imediat! Gafa făcută de Nicuşor Dan de față cu partenera sa...
Digi FM
În ce relații au rămas Daciana Sârbu și Victor Ponta după divorț. Fosta soție a politicianului nu s-a ferit...
Digi Sport
"Banii nu pot cumpăra fericirea". Antrenoarea din România și-a îndeplinit un vis pe un stadion celebru din...
Pro FM
Maluma și-a întrerupt concertul pentru a-i atrage atenția unei mame din public: „E responsabilitatea ta”...
Film Now
Cum a început prietenia dintre Sandra Bullock și Jennifer Aniston: „Hollywood ne-a divizat, nimănui nu-i...
Adevarul
Automobilul german care făcea furori în România comunistă. „Are o sobă în spate ca să-ți țină mâinile calde...
Newsweek
Când nu vor mai plăti CASS pensionarii cu pensie peste 3.000 lei? Guvernul a anunțat data
Digi FM
Adda, gest lăudabil și schimbare de look în același timp. Și-a tăiat părul și l-a donat femeilor bolnave de...
Digi World
Ce este miastenia gravis, boala de care suferă fosta campioană de tenis Monica Seles. Cum se manifestă...
Digi Animal World
Ea este cea mai bătrână alpaca din lume. Secretele longevității sale, dezvăluire de proprietarii ei
Film Now
Orlando Bloom, de nerecunoscut în „The Cut”. Dieta extremă ținută de actor: „Nu e ceva de încercat acasă”
UTV
Jason Momoa, la un pas de moarte în ocean. „Am renunțat. În mintea mea, murisem deja”. Experiența care i-a...