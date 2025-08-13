Un poliţist din Ploiești a accidentat un bătrân pe trecerea de pietoni

Un poliţist din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova, aflat în timpul liber, a accidentat un bărbat care traversa strada pe trecerea de pietoni, evenimentul având loc pe o stradă din nordul municipiului Ploieşti.

Potrivit datelor comunicate, miercuri, de IPJ Prahova, evenimentul rutier s-a produs cu o seară în urmă pe strada Cameliei, poliţiştii fiind sesizaţi în jurul orei 20:25.

Şoferul este poliţist, angajat al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova, aflat în timpul liber la momentul producerii accidentului, menţionează reprezentanţii IPJ.

„Echipajul de poliţie s-a deplasat de urgenţă la faţa locului, iar din primele cercetări a rezultat că un bărbat, în vârstă de 35 de ani, ar fi condus un autoturism pe strada Cameliei către Şoseaua Nordului, şi ar fi acroşat un pieton de 73 de ani, angajat în traversarea sectorului de drum, pe trecerea pentru pietoni. Pentru documentarea cu exactitate a locului producerii evenimentului, a fost solicitată prezenţa unui tehnician criminalist. În cel mai scurt timp, după finalizarea cercetării la faţa locului a unui alt accident rutier produs în localitatea Brebu, un lucrător specializat s-a deplasat pe strada Cameliei pentru efectuarea activităţilor specifice", precizează sursa citată.

Şoferul a fost testat la faţa locului, în proximitatea autospecialei de poliţie, atât cu aparatul etilotest, cât şi cu aparatul DrugTest, rezultatele fiind negative în ambele cazuri.

„Testarea a fost înregistrată cu dispozitivul Body Cam aflat în dotarea poliţiştilor, înregistrarea constituind probă în dosarul penal”, mai arată IPJ.

Conform sursei citate, poliţiştii rutieri au utilizat dispozitivul FARO FOCUS 3D, destinat cercetării la faţa locului.

„Acesta permite documentarea cu maximă acurateţe şi în mod obiectiv a scenei evenimentului, prin scanarea şi măsurarea tridimensională a împrejurimilor, în vederea obţinerii unei reproduceri digitale fidele, cu detalii precise la nivel milimetric. Dispozitivul asigură captarea completă şi exactă a probelor şi elementelor existente în teren, eliminând riscul pierderii unor date importante”, explică Poliţia Prahova.

Victima a fost transportată la spital. Aceasta nu a putut fi testată cu aparatul etilotest din cauza rănilor suferite.

