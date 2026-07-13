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Un poliţist din Prahova şi-a amanetat laptopul de serviciu. Ce măsuri s-au luat împotriva lui

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Foto: Shutterstock
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Un poliţist din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie (IJP) Prahova s-a ales cu dosar penal după ce şi-a amanetat laptopul de serviciu, împotriva lui fiind deschisă şi o procedură disciplinară.

„Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova a dispus faţă de un bărbat în vârstă de 27 de ani, poliţist în cadrul Poliţiei municipiului Câmpina, măsura punerii la dispoziţie, în conformitate cu prevederile legale incidente, precum şi declanşarea procedurii disciplinare, prin efectuarea cercetării prealabile. Acesta a făcut obiectul unor verificări şi monitorizări interne, urmare a cărora au reieşit aspectele care fac obiectul dosarului penal”, a informat, luni, IJP Prahova.

Surse judiciare au precizat că persoana respectivă este poliţist în cadrul Biroului de Investigaţii Criminale al Poliţiei Municipiului Câmpina, el fiind pus la dispoziţie după ce şi-a amanetat de două ori, în luna iunie, laptopul de serviciu, scrie Agerpres.

„Poliţistul îşi desfăşoară activitatea în cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova de 5 ani. Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova se delimitează de astfel de comportamente, care nu sunt compatibile cu valorile şi standardele instituţiei, şi pune în aplicare prevederile legale în materie disciplinară. Precizăm faptul că toţi cetăţenii sunt egali în faţa legii şi vor fi luate măsurile legale indiferent de calitatea acestora”, se mai arată în informarea transmisă de reprezentanţii IJP Prahova.

Editor : B.P.

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