Live TV

Video Un preot din Dolj a redirecționat apele unui pârâu și și-a făcut ilegal o păstrăvărie. Spune că nu știa că are nevoie de autorizații

Data publicării:
Pastravarie

Un preot din Dolj s-a ales cu o amendă de 10.000 lei după ce și-a făcut ilegal o păstrăvărie. Bărbatul și-a creat un adevărat sistem ca totul să funcționeze. A blocat și redirecționat un pârâu și a construit chiar și un baraj. Cu toate acestea, el spune acum că n-a știut că are nevoie de avize pentru tot ce făcea el acolo, informează Digi24.

Totul a ieșit la iveală în momentul în care inspectorii de la Direcția Apelor Jiu Craiova au avut informații că aici funcționează o păstrăvărie ilegală. Preotul, în momentul în care a decis să înființeze această păstrăvărie, nu a obținut niciun aviz de la Serviciul de Gospodărire a Apelor Jiu, iar această păstrăvărie funcționează în acest moment ilegal. Mai mult decât atât, ilegalitățile nu s-au oprit aici, spun cei de la Direcția Apelor. Preotul se folosește și de apa din pârâul Gioroc, din județul Dolj. A schimbat cursul apei și apa ajunge acum în această păstrăvărie.

Preotul a fost amendat cu 10.000 lei și, iar cei de la Direcția Apelor Jiu i-au cerut să aducă totul la forma inițială pe care o avea această zonă înainte să înființeze această păstrăvărie.

„Am stat de vorbă și cu preotul”, spune reporterul Digi24. „Acesta ne-a spus că nu a știut că îi trebuie avize pentru „a arunca doi pești” în această păstrăvărie”.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
1
Un fost consilier prezidențial și-a rupt diploma de doctor, în direct, la Digi24...
potra georgescu
2
O nouă amânare în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care Călin Georgescu...
vad in antarctica
3
Mai adânc decât oricând. Ce au descoperit cercetătorii după ce au forat la sute de metri...
soldati rusi urcati in avion
4
De la refugiu la capcană: de ce Kazahstanul cooperează acum cu Moscova împotriva...
uniunea europeana, steag, sediul comisiei europene
5
Uniunea Europeană ar putea avea încă o țară membră. Un referendum va fi organizat deja în...
Neverosimil: imaginile cu Donald Trump fac înconjurul lumii
Digi Sport
Neverosimil: imaginile cu Donald Trump fac înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
barbat cu catuse la maini
Patru angajați ai unei clinici din Craiova, reținuți pentru decontarea fictivă a peste 700 de ședințe pentru pietre la rinichi
bataie
VIDEO Doi angajați ai unei primării din Dolj și poștașul comunei s-au luat la bătaie după ce au petrecut de ziua primarului
loc crima
Răsturnare de situație în cazul crimei din Dolj. Cum a fost identificat bărbatul care l-a ucis pe fostul viceprimar
loc crima
Poștașul unei comune din Dolj și fost viceprimar a fost găsit ucis în casă. Cine este principalul suspect
sacal
„Sunt haite mari”. Localitățile de lângă Dunăre, terorizate de șacali. Animalele s-au înmulțit alarmant și atacă noapte de noapte
Recomandările redacţiei
Dmitri Medvedev încruntat
Schimb de replici între MAE român și Dmitri Medvedev: „Soldații pot...
femeie cu umbrela si ninsoare
Aproape toată țara, vizată de ploi, viscol, ninsori și vânt puternic...
G7 Leaders Meeting on the Anniversary of the Russian Invasion of Ukraine, Kiev, Kyiv Oblast - 24 Feb 2025
Ursula von der Leyen și Antonio Costa, vizită în Kiev la patru ani de...
Bucharest City Hall
Scandal în CGMB: Daniel Băluță anunță intrarea în grevă a...
Ultimele știri
Ministrul Agriculturii, acuzat că a „furat” o idee propusă de AUR și a prezentat-o la Bruxelles. Reacția lui Florin Barbu
Limitarea produselor marcă proprie ar putea duce la scumpiri. Vicepreședintele ANCMMR: „Este o măsură intruzivă asupra pieței libere”
Câți soldați ruși au murit în patru ani de război (investigație BBC și Mediazona). Anul 2025 a fost cel mai sângeros
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Anul Calului de Foc. Horoscopul 2026 pentru fiecare semn din zodiacul chinezesc
Cancan
Tragedie în timpul unui zbor spre Paris. Un bebeluș a murit la bordul aeronavei. Ce ar fi pățit micuțul
Fanatik.ro
Mihai Rotaru, prime uriaşe la Universitatea Craiova! Cât încasează jucătorii pentru victorie şi pentru...
editiadedimineata.ro
Meta spune că 19% dintre adolescenții de pe Instagram au văzut imagini explicite nedorite
Fanatik.ro
Zeljko Kopic, răspuns pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali: “Este foarte interesant ca marea rivală să dorească...
Adevărul
Reforma administrației, pe masa Guvernului: salarii reduse cu 10%, concedieri în masă, amenzi majorate și...
Playtech
Ce le-a zis Horațiu Potra avocaților înainte să leșine în sala de judecată. Momente grele pentru mercenar
Digi FM
Câți bani încasează o farmacistă din Constanța, după patru ani de experiență. Femeia s-a arătat revoltată...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Nu știe un cuvânt în limba română!" A făcut-o praf pe Julia Sauter, iar acum a primit o replică pe măsură
Pro FM
Wiz Khalifa, moment controversat de ziua fiului său. Tradiția care a stârnit reacții după ce l-a lovit de 13...
Film Now
Zendaya, surprinsă cu verighetă în locul inelului de logodnă. Fanii sunt convinși că actrița s-a căsătorit în...
Adevarul
Situație de forță majoră. Rușii de la Lukoil abandonează proiectul de explorare a gazelor din Marea Neagră
Newsweek
Zi decisivă pentru ajutoare la pensie de 1.000 lei. De ce ezită Bolojan să dea bani în plus pensionarilor?
Digi FM
Unde locuiește această femeie după ce a renunțat la apartamentul ei scump. Face economie și muncește mai puțin
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este sindromul Tourette și de ce determină uneori rostirea involuntară a unor cuvinte ofensatoare
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Actrița care o va interpreta pe Audrey Hepburn într-un film despre realizarea clasicului „Breakfast at...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...