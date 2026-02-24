Un preot din Dolj s-a ales cu o amendă de 10.000 lei după ce și-a făcut ilegal o păstrăvărie. Bărbatul și-a creat un adevărat sistem ca totul să funcționeze. A blocat și redirecționat un pârâu și a construit chiar și un baraj. Cu toate acestea, el spune acum că n-a știut că are nevoie de avize pentru tot ce făcea el acolo, informează Digi24.

Totul a ieșit la iveală în momentul în care inspectorii de la Direcția Apelor Jiu Craiova au avut informații că aici funcționează o păstrăvărie ilegală. Preotul, în momentul în care a decis să înființeze această păstrăvărie, nu a obținut niciun aviz de la Serviciul de Gospodărire a Apelor Jiu, iar această păstrăvărie funcționează în acest moment ilegal. Mai mult decât atât, ilegalitățile nu s-au oprit aici, spun cei de la Direcția Apelor. Preotul se folosește și de apa din pârâul Gioroc, din județul Dolj. A schimbat cursul apei și apa ajunge acum în această păstrăvărie.

Preotul a fost amendat cu 10.000 lei și, iar cei de la Direcția Apelor Jiu i-au cerut să aducă totul la forma inițială pe care o avea această zonă înainte să înființeze această păstrăvărie.

„Am stat de vorbă și cu preotul”, spune reporterul Digi24. „Acesta ne-a spus că nu a știut că îi trebuie avize pentru „a arunca doi pești” în această păstrăvărie”.

