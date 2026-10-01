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Video Un preot fals și-a transformat casa în biserică și cerea donații online. Sute de oameni din toată țara veneau la slujbele lui

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Un preot fals și-a transformat casa în biserică și cerea donații. Foto: Digi24
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Un bărbat de 38 de ani din Botoșani este cercetat pentru înșelăciune și exercitarea fără drept a unei profesii sau activități, după ce ar fi ținut slujbe într-un spațiu amenajat asemenea unui lăcaș de cult și ar fi cerut donații. Caterisit în 2014, bărbatul atrăgea credincioși inclusiv prin intermediul rețelelor sociale.

Bărbatul a fost preot călugăr la o mănăstire din județul Suceava, însă în 2014 a fost exclus din rândul clerului pentru încălcarea mai multor regulamente ale rânduielii ortodoxe. Un an mai târziu, Arhiepiscopia Bucureștilor avertiza că acesta oficia pretinse slujbe religioase într-o încăpere amenajată în două garaje din Capitală.

Ulterior, bărbatul a ajuns în Fundu Herții, județul Botoșani, unde și-a amenajat un spațiu asemănător unui lăcaș de cult. Din 2018, acesta ar fi ținut aici slujbe în mod regulat, fără să mai aibă acest drept.

La slujbe veneau credincioși din mai multe zone ale țării. Ceremoniile erau transmise și online, iar bărbatul cerea donații. Foarte activ pe rețelele sociale, acesta avea și panouri de promovare amplasate la șoseaua principală din sat.

Un localnic a povestit că era întrebat frecvent de oameni veniți din alte județe cum pot ajunge la bărbat.

„Lume venea multă, multă. (...) Mă întrebau mulți: «Cunoști pe cutare, că vreau să ajung la el?». Numere de mașini din Timișoara, din București”, a spus acesta.

O altă localnică a relatat că o femeie venită din Ialomița a oprit să ceară indicații pentru a ajunge la ceea ce credea că este un schit.

Autoritățile locale spun că nu știau despre existența bisericii improvizate. Viceprimarul Gheorghe Sireteanu a precizat că bărbatul deține proprietatea, însă nu are domiciliul în localitate.

„Dumnealui nu are domiciliul la noi. Vine ocazional, fiind proprietatea dumnealui. Nu are o biserică autorizată sau ceva în sensul ăsta”, a declarat viceprimarul.

Lucian Apopei, director de comunicare al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, a precizat că bărbatul nu este slujitor al Bisericii Ortodoxe Române.

„Nu este slujitor al BOR. (...) Preoția nu este o haină sau o profesie pe care eventual ți-o atribui singur, este o taină primită în biserică”, a explicat acesta.

Bărbatul este cercetat în libertate pentru înșelăciune și exercitarea fără drept a unei profesii sau activități. Contactat de jurnaliștii Digi24, acesta a refuzat să ofere un punct de vedere.

 

Editor : Ș.A.

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