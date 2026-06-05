Un producător de drone explică: Cum poate fi detectată o dronă maritimă când se apropie de un port

Detectarea unei drone maritime este extrem de dificilă. Bogdan Ochiană, producător de drone aeriene, a explicat la Digi24 care este diferența dintre dronele aeriene și cele maritime, din punct de vedere tehnologic, și cum poate fi detectată o astfel de dronă-kamikaze. Este alertă în Portul Constanța, unde a fost raportată o explozie a unei drone marine. Incidentul s-a petrecut în apropiere de danele 77 -78 ale Portului Constanța, iar autoritățile au activat planul Roșu de Intervenție. Nu există victime. MApN a anunțat că drona este „de tipul celor folosite în războiul din Ucraina”.



„Tehnologia în principiu este cam aceeași, sunt aceleași tipuri de sisteme de radio, aceleași tipuri de sisteme de GPS sau de software pentru inteligența artificială. Mare diferență este faptul că o dronă aeriană poate să care mult mai puțin greutate deoarece luptă împotriva gravitației, pe când o dronă în navală poate cara 50, 100, 200-300kg de exploziv sau mai mult. Mult mai simplu pentru că nu are aceeași problemă”, a explicat Bogdan Ochiană.

Cum poate fi detectată o dronă maritimă

„Momentan nu cred că există un singur glonț de argint care să rezolve toată această problemă. Soluția ar fi un sistem stratificat prin drone SAR care detectează fosind inteligența artificială, după aia ar trebui să avem destul timp de reacție. Deci de preferat jumătate de oră sau oră sau 15min cel puțin, pentru a trimite și a intercepta aceste drone. Se poate folosi și radarul, dar pentru dronele navale de această mărime este aproape imposibil de identificat. De cel mai simplu ar fi o dronă aeriană de monitorizare și apoi când drona inamică intră în apropierea portului la 15 sau 20km, poate fi neutralizat de o dronă de interceptare.

Întrebat dacă porturile din regiunea Mării Negre sunt pregătite pentru un astfel de atac cu drone maritime, specialistul a spus că putem vorbi totdeauna de anumite nivele de pregătire. „Nivelul amenințării în ultimii ani a crescut exponențial. Autoritățile locale, naționale și federale la nivelul Europei au început să se pregătească deja din ultimii 4 ani și acest nivel de pregătire este gradual și se adaptează în fiecare săptămână, în fiecare lună. Important este să lucrăm împreună cu industria și cu autoritățile statului în așa fel încât să putem a ne adapta într-un timp cât mai repede la noile amenințări.”

Editor : Sebastian Eduard