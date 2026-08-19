Un profesor de legislaţie rutieră din Buzău, acuzat că a lovit cu maşina un poliţist, a fost trimis în judecată

Un profesor de legislaţie rutieră acuzat că a lovit cu autoturismul un agent de poliţie din Buzău, care l-a oprit pentru un test care să evidenţieze dacă se afla sau nu sub influenţa băuturilor alcoolice, a fost trimis în judecată de procurori pentru săvârşirea infracţiunii de ultraj.

Potrivit anchetatorilor, persoana cercetată ar fi plecat cu maşina în timp ce poliţistul efectua testarea alcoolscopică, moment în care cel din urmă a fost acroşat, suferind mai multe leziuni.

„Procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău a dispus trimiterea în judecată a inculpatului (...), în stare de arest la domiciliu, pentru săvârşirea infracţiunii de ultraj. Situaţia de fapt reţinută în sarcina inculpatului mai sus menţionat constă în aceea că în data de 30.06.2026, în jurul orelor 19:18, în timp ce se afla pe strada Păcii din municipiul Buzău, conducând pe drumul public autoturismul marca Volkswagen Golf, cu ocazia efectuării unei testări alcoolscopice pentru determinarea prezenţei alcoolului, prin demararea de pe loc, fără permisiune, inculpatul l-a lovit cu autoturismul pe persoana vătămată (...), agent de poliţie în cadrul Poliţiei municipiului Buzău - Biroul Rutier, aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu, persoana vătămată fiind prinsă şi trasă pe lângă autoturism aproximativ 20 metri, căzând ulterior la nivelul solului, fiindu-i astfel produse leziuni traumatice pentru care a necesitat un număr de 25-30 de zile de îngrijire medicală”, a transmis, prin intermediul unui comunicat de presă, Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău.

Potrivit procurorilor, autoturismul în cauză avea poziţionată pe plafon o carcasă cu inscripţia 'Şcoală'.

„După săvârşirea faptei inculpatul a fugit de la locul faptei şi s-a ascuns, fiind identificat la câteva ore. Inculpatul este profesor de legislaţie rutieră în cadrul Liceului Agricol Buzău”, precizează sursa citată.

Editor : B.P.