Un protestatar s-a întâlnit, azi noapte, cu Tăriceanu, la Otopeni. Răspunsul politicianului când acesta i-a spus: „Să-ți fie rușine”

Un protestatar s-a întâlnit în cursul nopții de joi spre vineri cu șeful Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, pe Aeroportul Otopeni.

Foto: Facebook/Aly Elsiddig

Citiţi şi: De ce îl detronează baronii pe Dragnea

Era 3.45, spune bărbatul, care povestește că s-a apropiat de al doilea om în stat și i-a spus, simplu: „Să-ți fie rușine”.

„Vezi-ți de treaba ta”, a fost răspunsul scurt al lui Călin Popescu Tăriceanu.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Redăm mai jos întreaga poveste, așa cum a fost ea postată pe Facebook: „M-am întâlnit cu Tăriceanu la aeroport la 3.45, dimineața la sosiri. M-am dus, am dat bună dimineața și i-am spus să îi fie rușine. A raspuns „Vezi-ți de treaba ta”. Apoi cel din stânga a repetat îndemnul. Le-am răspuns că atâta timp cât sunt oameni politici iar acțiunile lor îmi afectează viața, ca cetățean am tot dreptul să le transmit punctul meu de vedere. Am rămas la doi metri de ei cu satisfacția că le-am stricat buna dispoziție pentru câteva minute. P.S. E trist că din câți oameni erau acolo am fost singurul care s-a dus la ei”.

Etichete:

,

,