Structurile Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au intervenit miercuri pentru salvarea a şapte marinari, cetăţeni turci, aflaţi la bordul unui remorcher care a fost în pericol de scufundare în Marea Neagră, în apropierea localităţii Neptun. Trei membri ai echipajului au fost preluați de un remorcher sub pavilion olandez, iar ceilalți patru au refuzat evacuarea.

„Trei membri ai echipajului au fost preluați de Remorcherul ODIN, sub pavilion olandez, urmand a fi transportate către portul Mangalia, unde urmează să fie debarcate. Celelalte patru persoane au refuzat evacuarea, declarând că nu au nevoie de asistență. În prezent, remorcherul AYAZ BEY este ancorat. Structurile Ministerului Afacerilor Interne au fost mobilizate în zona incidentului, contribuind, potrivit competențelor, la gestionarea situației și la asigurarea măsurilor de siguranță. Prioritatea MAI a fost și rămâne protejarea vieții oamenilor și intervenția coordonată în situații de urgență, a transmis instituția.

„Remorcherul Ayaz Bey, sub pavilion turcesc, a transmis, în jurul orei 04:20, un mesaj internaţional de primejdie (MAYDAY), după ce a intrat în coliziune cu nava Mentor, sub pavilion Antigua şi Barbuda”, informează Biroul de presă al MAI.

Potrivit informaţiilor preliminare, remorcherul Ayaz Bey, împreună cu remorcherul Ramazan Bey, efectua o operaţiune de remorcare a navei Mentor, avariată anterior în apele ucrainene, în apropierea portului Odesa, cu destinaţia Turcia. Nava remorcată nu avea echipaj la bord.

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„În cursul nopţii, pe fondul condiţiilor meteorologice nefavorabile, legăturile de remorcare s-au rupt. Ulterior, acestea au fost refăcute, însă remorcherul Ayaz Bey a intrat în coliziune cu nava remorcată şi s-a scufundat”, arată sursa citată.

Pentru salvarea celor şapte marinari au fost mobilizate două nave ale MAI, una aparţinând Poliţiei de Frontieră - Garda de Coastă şi cealaltă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă.

La intervenţie participă şi nava Sar Ares a Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare (ARSVOM).

Operaţiunea este coordonată de Centrul Maritim de Coordonare a Salvării (MRCC).

„Intervenţia se desfăşoară în condiţii deosebit de dificile, din cauza vântului puternic şi a mării foarte agitate, care nu permit, în acest moment, utilizarea mijloacelor aeriene”, precizează MAI.

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Editor : A.M.G.