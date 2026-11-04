Live TV

News Alert Un remorcher a fost în pericol de scufundare în Marea Neagră. Trei marinari vor fi duși în portul Mangalia, patru au refuzat evacuarea

Data actualizării: Data publicării:
remorcher - mai
Foto: Facebook/MAI
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Structurile Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au intervenit miercuri pentru salvarea a şapte marinari, cetăţeni turci, aflaţi la bordul unui remorcher care a fost în pericol de scufundare în Marea Neagră, în apropierea localităţii Neptun. Trei membri ai echipajului au fost preluați de un remorcher sub pavilion olandez, iar ceilalți patru au refuzat evacuarea.

„Trei membri ai echipajului  au fost preluați de Remorcherul ODIN, sub pavilion olandez, urmand a fi transportate către portul Mangalia, unde urmează să fie debarcate. Celelalte patru persoane au refuzat evacuarea, declarând că nu au nevoie de asistență. În prezent, remorcherul AYAZ BEY este ancorat. Structurile Ministerului Afacerilor Interne au fost mobilizate în zona incidentului, contribuind, potrivit competențelor, la gestionarea situației și la asigurarea măsurilor de siguranță. Prioritatea MAI a fost și rămâne protejarea vieții oamenilor și intervenția coordonată în situații de urgență, a transmis instituția.

„Remorcherul Ayaz Bey, sub pavilion turcesc, a transmis, în jurul orei 04:20, un mesaj internaţional de primejdie (MAYDAY), după ce a intrat în coliziune cu nava Mentor, sub pavilion Antigua şi Barbuda”, informează Biroul de presă al MAI.

Potrivit informaţiilor preliminare, remorcherul Ayaz Bey, împreună cu remorcherul Ramazan Bey, efectua o operaţiune de remorcare a navei Mentor, avariată anterior în apele ucrainene, în apropierea portului Odesa, cu destinaţia Turcia. Nava remorcată nu avea echipaj la bord.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„În cursul nopţii, pe fondul condiţiilor meteorologice nefavorabile, legăturile de remorcare s-au rupt. Ulterior, acestea au fost refăcute, însă remorcherul Ayaz Bey a intrat în coliziune cu nava remorcată şi s-a scufundat”, arată sursa citată.

Pentru salvarea celor şapte marinari au fost mobilizate două nave ale MAI, una aparţinând Poliţiei de Frontieră - Garda de Coastă şi cealaltă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă.

La intervenţie participă şi nava Sar Ares a Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare (ARSVOM).

Operaţiunea este coordonată de Centrul Maritim de Coordonare a Salvării (MRCC).

„Intervenţia se desfăşoară în condiţii deosebit de dificile, din cauza vântului puternic şi a mării foarte agitate, care nu permit, în acest moment, utilizarea mijloacelor aeriene”, precizează MAI.  

Citește și:

Atacurile din Marea Neagră devin o provocare pentru NATO și lasă România și Bulgaria expuse: „Este vorba despre a testa liniile roșii”

România a condamnat la OSCE atacurile sistematice ale Rusiei asupra navelor comerciale din Marea Neagră (MAE)

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
blana
1
Marcel Ciolacu a anulat nunta cu Sorina Docuz: „Rămânem asumați împreună, după modelul...
Călin Georgescu, înotând într-un lac în timpul ierni
2
„Călin Georgescu este un ventriloc. O combinație între desene animate și Ion Antonescu”...
Declarații susținute de liderul PSD, Sorin Grindeanu, la sediul PSD, în Bucuresti, 14 octombrie 2026. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
3
Grindeanu, despre criticile privind botezul familiei Simonis: „Nu le voi accepta pe cele...
Cum se calculează pensia în 2026. Inquam Photos Octav Ganea
4
Ce pensie poți primi după 15, 25 sau 35 de ani de muncă. Exemple de calcul pentru fiecare...
Lukașenko
5
„Nu mai sunt nici forțe, nici resurse, toți sunt obosiți”. Lukașenko anunță când crede că...
Nu a vrut să divorțeze, după ce soția l-a înșelat cu Dan Alexa. ”Trebuie să-mi mulțumești toată viața”
Digi Sport
Nu a vrut să divorțeze, după ce soția l-a înșelat cu Dan Alexa. ”Trebuie să-mi mulțumești toată viața”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Luca Niculescu
Luca Niculescu, mesaj de Ziua Națională a Turciei: Țările noastre au interese şi responsabilităţi comune la Marea Neagră
Navă civilă avariată într-un atac rusesc în Marea Neagră, în regiunea Odesa
Atacurile din Marea Neagră devin o provocare pentru NATO și lasă România și Bulgaria expuse: „Este vorba despre a testa liniile roșii”
steagul sua in vant
Cum poate fi afectată România de rezultatul alegerilor din SUA. Fost diplomat la Washington: Avem o fereastră de oportunitate
seismograf cutremur
Patru cutremure au avut loc noaptea trecută în zona Vrancea. De dimineață a fost un seism și în Marea Neagră
Navă civilă avariată într-un atac rusesc în Marea Neagră, în regiunea Odesa
SUA analizează propuneri pentru deblocarea transporturilor de cereale prin Marea Neagră. Apelul lui Erdogan către Moscova și Kiev
Recomandările redacţiei
los angeles
Alegeri SUA 2026: Democrații preiau controlul asupra Senatului și...
Donald Trump.
Trump se distanțează de rezultatele din alegerile de la jumătatea...
edl sincron marinescu_00410
Situație care riscă să blocheze Justiția: avocații nu-și mai primesc...
Vladimir Soloviov
Propagandistul lui Putin, Soloviov, în delir: „Ucraina ar putea...
Ultimele știri
Depozit al magazinului online Ozon, din sudul Rusiei, lovit de o dronă ucraineană
Trupele din UE desfășurate în Ucraina ar putea riposta în cazul unui atac rusesc. Ce prevede planul forței de menținere a păcii
„Medicii lui sunt foarte încrezători”. Care este starea Papei Leon după operaţia de cancer pulmonar. Anunțul făcut de Vatican
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ultimatumul dat de Catherine Zeta-Jones lui Michael Douglas, pe când el avea 5 iubite: "Uneori, lucrurile...
Cancan
'Sfârșitul Lumii va fi pe 13 noiembrie 2026'. În 1960, un matematician renumit a calculat data exactă a...
Fanatik.ro
De ce s-a lăsat de fotbal Dan Șucu Jr., fratele mai mare al lui Andrei, mijlocașul Rapidului. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Donald Trump, Vladimir Putin și Meta, pe lista RSF a „prădătorilor libertății presei” din 2026
Fanatik.ro
Gestul care l-a iritat pe Reghecampf la U Cluj – FCSB: „Mister, nu aleargă!”. Exclusiv
Adevărul
„Îmi era prea rușine să spun că sunt nepalez”. Cum este văzută România prin ochii lucrătorilor nepalezi și ce...
Digieconomic
Cine moștenește datoriile unei persoane decedate și în ce condiții pot fi obligați moștenitorii să le...
Digi FM
Cornel Dinu, în pragul disperării la 78 de ani. Ce pensie are, de fapt, legenda lui Dinamo și câți bani îi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A pierdut totul ”și încă ceva” din cauza alcoolului. Cum arată marea campioană la 38 de ani: ”Mă otrăvea”
Pro FM
CRBL a șters toate fotografiile cu iubita mai tânără cu 23 de ani. Ce se întâmplă, de fapt, între artist și...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Colin Farrell, moment emoționant alături de fiul său diagnosticat cu o boală neurologică rară: "Sunt mândru...
Adevarul
Bloomberg: Democrații preiau Camera Reprezentanților și se apropie de controlul Senatului
Newsweek
Senatul a aprobat reducerea vârstei de pensionare pentru 2 categorii de români. „Uzura fizică e foarte mare”
Digi FM
Alegeri SUA. Ce sunt "midterms" și de ce sunt atât de importante
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cum reușesc japonezii să îmbătrânească frumos. Obiceiurile care îi ajută să rămână activi și după 80 sau 90...
Digi Animal World
Trei pui de veveriță, prinși într-un nod imposibil! Veterinarii au intervenit de urgență pentru a le salva...
Film Now
Nicolas Cage, evacuat din vila de 10,5 milioane de dolari. A ajuns să locuiască în hoteluri
UTV
Cum arată casa lui Florin Dumitrescu decorată de Crăciun. Surpriza pregătită pentru soția lui, Cristina...