Live TV

Video Un român a încercat să răpească o fetiță de un an și jumătate din mâinile mamei sale, în Italia. Momentul a fost surprins de camere

Data actualizării: Data publicării:
captura italia
Un român a încercat să răpească o fetiță de un an și jumătate FOTO: Captură Foto Redazione Bergamonews
Din articol
Agresorul, un român de 47 de ani

Scene șocante în Italia, unde un român a încercat să răpească o fetiță de un an și jumătate. Copila era de mână cu mama ei la intrarea unui supermarket din Bergamo, când bărbatul a încercat s-o smulgă și să fugă cu ea. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere au un puternic impact emoțional.

Potrivit informațiilor apărute în presa italiană, bărbatul, care staționa în fața supermarketului, a apucat brusc copilul de picioare și a încercat să o tragă cu forța din brațele mamei sale, pentru a o duce în interiorul centrului comercial. Femeia a reacționat imediat și a început să strige după ajutor.

Tatăl fetiței a intervenit rapid și a reușit să îl oprească pe agresor. Mai mulți trecători și agenți de pază au sărit în sprijinul familiei și l-au imobilizat pe bărbat până la sosirea poliției.

Oamenii legii ajunși la fața locului l-au condus pe suspect la secția de poliție, unde au demarat verificări pe baza declarațiilor martorilor și a imaginilor surprinse de camerele de supraveghere. Fetița a fost transportată la spitalul Papa Giovanni XXIII Hospital pentru investigații medicale. Medicii au constatat că aceasta a suferit o fractură de femur, provocată de violența exercitată în timpul tentativei de răpire.

Agresorul, un român de 47 de ani

Bărbatul a fost identificat de autorități drept un cetățean român, în vârstă de 47 de ani, fără domiciliu stabil și fără antecedente penale. Acesta este cercetat pentru tentativă de răpire a unui minor și vătămare corporală agravată.

Suspectul a fost prezentat autorităților judiciare, care au dispus arestarea sa preventivă, urmând ca acuzațiile să fie analizate în cadrul procedurilor legale.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
medici in spital
1
Rogobete vrea să-i dea afară pe medicii care lucrează la privat în timpul programului de...
marcel ciolacu sustine un discurs
2
Dragoş Pîslaru: Nu Bolojan a dus România în gard, ci economistul nostru minune de la Buzău
Mihail Hodorkovski
3
Opozantul rus Mihail Hodorkovski susține că Europa nu poate evita un război rece cu Rusia...
Viktor Orban
4
Înfuriat de declarațiile lui Zelenski făcute la Munchen, Viktor Orban îi dă replica...
Traian Băsescu pe strada
5
Traian Băsescu propune intervenția FMI: Coaliția nu își asumă „nici tehnic, nici politic”...
FOTO A treia oară e cu noroc! Imagini inedite de la nunta lui Florentin Petre. ”Mi-am găsit jumătatea!”
Digi Sport
FOTO A treia oară e cu noroc! Imagini inedite de la nunta lui Florentin Petre. ”Mi-am găsit jumătatea!”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Prime immagini di Meloni con Trump a Mar-a-Lago
Giorgia Meloni anunță că Italia probabil va participa la „Consiliul pentru Pace” al lui Trump
aeroport italia
MAE a emis o atenționare de călătorie pentru Italia: Grevă la nivel naţional care va afecta transportul aerian
Maria Franca Ferrero, văduva lui Michele Ferrero, a murit la vârsta de 87 de ani
Maria Franca Ferrero, soția inventatorului Nutella, a murit la vârsta de 87 de ani
Lingouri de aur
Lingouri de aur aruncate din greșeală la gunoi, în Italia: proprietarul a cerut ajutorul carabinierilor
Friedrich Merz si Giorgia Meloni
Cuplul forte al UE: Giorgia Meloni și Friedrich Merz modelează agenda europeană
Recomandările redacţiei
nicusor dan consiliul european
Nicușor Dan merge în SUA pentru Consiliul Păcii convocat de Trump...
retele sociale tineri copii baieti telefon tiktok retele sociale
Un consilier prezidențial vrea interzicerea rețelelor sociale pentru...
Ukrainian President Volodymyr Zelensky visits Warsaw
Kaja Kallas: „Statele membre UE nu sunt pregătite să ofere Ucrainei o...
memorial victime asediu sarajevo bosnia
O femeie din România ar fi participat la vânătoarea de oameni din...
Ultimele știri
Mai mulţi adolescenţi de 15-17 ani s-au bătut pe stradă şi într-un autobuz din Bucureşti. S-au folosit obiecte contondente, doi răniți
Consilier prezidențial, despre ideea lui Bolojan de a ține medicii în țară: Simpla limitare nu rezolvă o astfel de „hemoragie”
Iranul susține că e pregătit să facă un compromis privind acordul nuclear cu SUA, dar cu o condiție
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Vărsător. Ideile originale prind contur și se transformă în proiecte concrete
Cancan
Cum putea fi salvată femeia din București care a ars în mașina cuprinsă de flăcări: 'Dacă avea...'
Fanatik.ro
Campioana olimpică a ajuns la sapă de lemn. A semnat un contract de 200.000 de euro, dar acum e plătită cu 12...
editiadedimineata.ro
Un caz de dispariție din SUA redeschide dezbaterea despre limitele vieții private
Fanatik.ro
Ce a pățit jurnalistul român care a dorit să discute cu Cristi Chivu după Inter – Juventus 3-2: „E...
Adevărul
De ce notariatele aduc nemulțumiri multor români: „Am plătit enorm pentru că s-a uitat cineva peste niște...
Playtech
Cum se putea salva femeia prinsă în mașina electrică în flăcări, în Sectorul 6. Detaliul ignorat care ar fi...
Digi FM
Paula Seling, mesaj de ziua fetiței pe care a adoptat-o acum 9 ani: "Mă uit la tine și învăț ce înseamnă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Scandal uriaș, după derby-ul câștigat de Cristi Chivu în Italia. Juventus, decizie radicală
Pro FM
Raluka, adevărul despre relația cu iubitul cu 20 de ani mai mare: „E singurul care m-a liniștit. Mi-a arătat...
Film Now
George Clooney își amintește "audiția teribilă" pentru Francis Ford Coppola: "A crezut că eram beat, dar nu...
Adevarul
Crimele cumplite care au schimbat istoria Europei. Cum au început exterminările în masă și cine a invetat...
Newsweek
Pensie de doar 1.750 lei la un stagiu de cotizare de 35 ani. Ce detaliu a dus la această sumă ridicolă?
Digi FM
Fratele lui James Van Der Beek, omagiu sfâșietor după moartea actorului: "Nu știam că va durea atât de tare...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Riscul de Alzheimer, redus cu aproape 40% printr-un obicei simplu practicat toată viața
Digi Animal World
Rase de câini cu cea mai scurtă durată de viață. Una dintre ele adesea nu ajunge nici la 5 ani
Film Now
Kate Hudson, despre viața cu părinții Goldie Hawn și Kurt Russell. Dezvăluiri surprinzătoare ale actriței...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online