Scene șocante în Italia, unde un român a încercat să răpească o fetiță de un an și jumătate. Copila era de mână cu mama ei la intrarea unui supermarket din Bergamo, când bărbatul a încercat s-o smulgă și să fugă cu ea. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere au un puternic impact emoțional.

Potrivit informațiilor apărute în presa italiană, bărbatul, care staționa în fața supermarketului, a apucat brusc copilul de picioare și a încercat să o tragă cu forța din brațele mamei sale, pentru a o duce în interiorul centrului comercial. Femeia a reacționat imediat și a început să strige după ajutor.

Tatăl fetiței a intervenit rapid și a reușit să îl oprească pe agresor. Mai mulți trecători și agenți de pază au sărit în sprijinul familiei și l-au imobilizat pe bărbat până la sosirea poliției.

Oamenii legii ajunși la fața locului l-au condus pe suspect la secția de poliție, unde au demarat verificări pe baza declarațiilor martorilor și a imaginilor surprinse de camerele de supraveghere. Fetița a fost transportată la spitalul Papa Giovanni XXIII Hospital pentru investigații medicale. Medicii au constatat că aceasta a suferit o fractură de femur, provocată de violența exercitată în timpul tentativei de răpire.

Agresorul, un român de 47 de ani

Bărbatul a fost identificat de autorități drept un cetățean român, în vârstă de 47 de ani, fără domiciliu stabil și fără antecedente penale. Acesta este cercetat pentru tentativă de răpire a unui minor și vătămare corporală agravată.

Suspectul a fost prezentat autorităților judiciare, care au dispus arestarea sa preventivă, urmând ca acuzațiile să fie analizate în cadrul procedurilor legale.

Editor : A.R.