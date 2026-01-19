Un român a murit anul trecut în Portugalia, dar poliția încă nu a reușit să-l identifice și cere ajutor. Ce se știe despre el

Poliția din Portugalia cere ajutorul populației pentru a identifica un român mort anul trecut. Bărbatul a murit pe insula Madeira iar autoritățile nu au reușit să afle cine este, mai ales că identificare facială nu a fost posibilă.

Bărbatul Are 1,80 m înălțime, aproximativ 60 de kilograme și mai multe tatuaje, cel mai notabil fiind o inscripție în limba română cu fraza: „Dacă pentru a trăi trebuie să te târăști, ridică-te și mișcă-te!”

Cadavrul a fost descoperit în iulie anul trecut, în apropierea unei cascade.

Editor : Monica Bonea