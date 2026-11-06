Sfârșit tragic pentru un român care muncea la construcția unei nave de lux, la Veneția. Bărbatul de doar 34 de ani s-a intoxicat în timpul lucrărilor și nu a mai putut fi salvat. Nava la care lucra ar urma să fie lansată la apă la finalul lunii decembrie. Colegii săi, însă, vor să iasă în stradă în urma acestei tragedii.

Românul lucra pe un șantier naval din Marghera, în Veneția. S-a intoxicat cu argon, un gaz toxic, în timp ce lucra într-un spațiu închis de la nivelurile inferioare ale navei, arată primele date din această anchetă, relatează Adela Mohanu, corespondentă Digi24 în Italia.

Argonul este un gaz folosit la lucrări de sudură. Românul îl folosea, dar sunt și alți colegi de-ai săi care s-au intoxicat. Unii dintre ei au încercat să îl scoată de acolo, însă, din păcate, era prea târziu, nu a mai putut fi salvat.

S-a descoperit însă și că șantierul nu are senzori pentru nivelurile reduse de oxigen, așa cum ar trebui, așa cum cere legea.

Românul muncea la construcția navei Seven Sea Prestige, un vas de croazieră care are 255 de metri lungime, iar construcția sa este aproape de finalizare. Nava va avea o capacitate de peste 800 de pasageri și 630 de membri ai echipajului și ar urma să fie lansat la apă în 28 decembrie 2026.

Lucrările însă ar putea să fie întârziate pentru că mai mulți dintre colegii săi au anunțat că vor să iasă în stradă și să protesteze pentru condițiile de muncă în urma acestei tragedii.

Editor : Liviu Cojan