Un român aflat în vacanță în Canare a murit chiar de ziua lui. A intrat în valurile uriașe și nu a putut fi salvat

Data publicării:
roman inecat canare
Sursa: captură video

Un român aflat în vacanță în insulele Canare a murit înecat, chiar de ziua lui. Se aventurase împreună cu alți doi prieteni în mijlocul valurilor uriașe. Salvatorii au intervenit rapid, însă nu au mai putut face nimic pentru el. Unul dintre ceilalți doi turiști este în continuare căutat.

Incidentul a avut loc în Lanzarote, insulă din arhipelagul Canarelor, pe o plajă care este foarte căutată de cei care fac surf, deoarece valurile sunt foarte mari.

Este o perioadă în care vin foarte mulți turiști să profite încă de vremea frumoasă și de apele calde, la fel cum a făcut și românul care a venit ca turist, pentru a-și sărbători ziua de naștere.

În momentul în care s-a întâmplat tragedia, el a intrat în apă împreună cu doi prieteni, un indian și un german. La un moment dat, cei de pe plajă nu i-au mai văzut pe niciunul dintre ei. Au sunat la 112. Între timp, germanul a reușit să iasă pe forțe proprii pe plajă, înotând. Românul, din păcate, nu a supraviețuit. A fost adus de apă, iar cei de pe plajă au încercat să resusciteze până au venit salvatorii. Nici aceștia nu au reușit să-l salveze.

Turistul indian a fost căutat în ape de salvatori, dar nu a fost găsit.

