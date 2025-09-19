Live TV

Un român aflat în vacanță în Italia a fost arestat și a stat o lună în închisoare. Polițiștii l-au confundat cu un hoț cu același nume

Data publicării:
masina a politiei italiene pe care scrie carabinieri
Foto: GettyImages

Un român de 30 de ani a fost arestat și ținut în închisoare în Italia timp de o lună din cauza unei coincidențe de nume. Bărbatul a fost luat de carabinieri de la un restaurant de pe malul mării, unde lua micul dejun cu soția și cele trei fiice. A încercat în zadar să le spună agenților care aveau mandat de arestare pentru furt agravat că e persoana greșită. A fost încarcerat pe loc.

Românul a fost eliberat însă după o lună în care a stat încarcerat, în urma unei întâmplări care frizează absurdul. A venit în Italia cu familia, cu soția și cele trei fiice, pe malul mării, undeva în apropiere de Veneția. În a doua zi de vacanță, în timpul micului dejun, s-a trezit cu carabinierii la masă, lângă el. Aceștia i-au prezentat un mandat de arestare, aparent pe numele său, însă în realitate era vorba pur și simplu despre o coincidență de nume.

Bărbatul a încercat în zadar să le spună că este vorba despre persoane diferite, pentru că nici măcar nu știe limba italiană. A fost încarcerat, iar soția sa a rămas o lună în Italia și a încercat în tot acest timp să convingă justiția italiană că au luat persoana greșită.

Femeia a angajat un avocat și a reușit împreună cu acesta să facă rost de fotografii, de imagini și de amprentele digitale ale făptașului real și au mers cu ele în fața judecătorilor. Au reușit astfel să îi convingă că, de fapt, soțul ei nu este cel pe care îl caută.

După o lună bărbatul a fost eliberat, însă soția lui a povestit lucruri teribile. Spune că a venit în fiecare zi în fața închisorii, îi făcea cu mâna printre gratii, încerca să-l asigure că nu este abandonat, că nu abandonează lupta.

În cele din urmă, familia s-a reunit. Se întorc astăzi în România, însă familia este hotărâtă să dea statul italian în judecată și să ceară daune morale.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Jan Marsalek in Moscow
1
„Cel mai căutat om” din Europa, fotografiat la Moscova după un transplant de păr. Jan...
florin barbu la o sedinta
2
Ministrul Agriculturii îi ceartă pe români pentru că mănâncă avocado: „Costă cât 3...
teodora pana fb
3
Cântăreață de muzică populară, acuzată că a vrut să fure dintr-un supermarket. Cum se...
stadioane in targoviste
4
Orașul cu două stadioane noi, sau cum risipește statul banii. Explicațiile autorităților
Nicușor Dan.
5
Reacția lui Nicușor Dan după ce CCR i-a admis o sesizare de neconstituționalitate: Voi...
Americanii: ”Simona Halep se confruntă cu dificultăți”
Digi Sport
Americanii: ”Simona Halep se confruntă cu dificultăți”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Olguța Vasilescu
Olguța Vasilescu: Nu va fi criză politică dacă pleacă Ilie Bolojan...
sigla Direcției Naționale Anticorupție
Un secretar de stat din Ministerul Economiei a fost reținut de...
Comisia europeană
Comisia Europeană anunță un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei...
bolojan retaileri original_govr2957
Reprezentanții retailerilor i-au spus lui Bolojan că nu mai vor...
Ultimele știri
Exercițiu militar NATO de amploare în România. Moșteanu: „Nu suntem în război. Ne pregătim cu aliații să putem să răspundem mai rapid”
Primele tichete de energie pentru plata facturilor au fost distribuite pentru peste 270.000 de beneficiari
Un fost complice al lui Emil Gânj, urmărit internațional pentru că a condus fără permis, va fi adus în ţară
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
petr pavel intr-un tren in romania
Președintele Cehiei, vacanță în România. Ce locuri a vizitat în cele câteva zile petrecute aici: „O țară frumoasă, recomand tuturor”
G1IrqJ2aQAM-732
Brățară de aur veche de 3.000 de ani, furată de la Muzeul din Cairo. O angajată și alți trei suspecți arestați. Artefactul a fost topit
giorgia meloni face declaratii
Giorgia Meloni sporește măsurile de securitate pentru ea și vicepremierii săi. Motivul care a făcut-o să ia această decizie
girofar al unei masini de politie
Curier din Cluj, reținut după ce a furat bani și produse pe care trebuia să le livreze clienților. La cât se ridică prejudiciul
masina a carabinierilor
Români din Italia, acuzați că au vrut să omoare un bărbat pentru 40 de euro. Victima, în stare critică la spital
Partenerii noștri
Pe Roz
Doi tineri au cheltuit banii de nuntă pentru a scăpa de kilogramele acumulate încă din copilărie. De la 300...
Cancan
Cele 3 cuvinte pe care Tyler Robinson i le-a adresat judecătorului, după ce s-a cerut pedeapsa cu moartea...
Fanatik.ro
Gigi Becali face revoluție la FCSB dacă echipa ratează play-off-ul! Care sunt „greii” cărora li se vor...
editiadedimineata.ro
A fi prea slab poate fi mai periculos decât kilogramele în plus
Fanatik.ro
Dezvăluiri incendiare din vestiarul Universităţii Craiova: “Este echipa cel mai greu de antrenat din prima...
Adevărul
Israelul anunță punerea în funcțiune a unei arme laser capabile să intercepteze drone și rachete. Cost: sub 5...
Playtech
Cine este Tania Turtureanu? Artista o înlocuieşte pe Irina Rimes la meciul România – Republica Moldova?
Digi FM
O solistă de muzică populară și soțul ei, acuzați că au furat dintr-un magazin. "Fiul meu m-a sunat plângând...
Digi Sport
Antonela Roccuzzo a făcut ravagii cu cea mai recentă postare. ”O perfecțiune de femeie!”
Pro FM
Băieții lui Britney Spears, într-o rară fotografie de familie, alături de verișoarele lor, fiicele lui Jamie...
Film Now
Scorsese va regiza „What Happens at Night”, o adaptare a romanului de groază cu același nume. Cine sunt...
Adevarul
În epoca dronelor, războiul se mută sub pământ: Cum se pregătesc Ucraina și aliații pentru confruntările...
Newsweek
Creștere record de pensie cu 1.700 lei la trecerea la „limită de vârstă”. Cât a muncit pensionarul?
Digi FM
O solistă de muzică populară și soțul ei, acuzați că au furat dintr-un magazin. "Fiul meu m-a sunat plângând...
Digi World
Cum să-ți învingi atacurile de panică. Trucul de 15 secunde care calmează instant anxietatea, recomandat de...
Digi Animal World
O creatură marină de doi metri, descoperită pe o plajă din California: „Parcă eram pe altă planetă”
Film Now
Julia Roberts dezvăluie numele actriței care o intimidează profund: Am fost atât de emoționată să o întâlnesc
UTV
Naomi Hedman, reacție neașteptată despre fostul ei iubit Andrew Barabancea. „Nu știu cine este!”