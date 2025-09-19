Un român aflat în vacanță în Italia a fost arestat și a stat o lună în închisoare. Polițiștii l-au confundat cu un hoț cu același nume

Un român de 30 de ani a fost arestat și ținut în închisoare în Italia timp de o lună din cauza unei coincidențe de nume. Bărbatul a fost luat de carabinieri de la un restaurant de pe malul mării, unde lua micul dejun cu soția și cele trei fiice. A încercat în zadar să le spună agenților care aveau mandat de arestare pentru furt agravat că e persoana greșită. A fost încarcerat pe loc.

Românul a fost eliberat însă după o lună în care a stat încarcerat, în urma unei întâmplări care frizează absurdul. A venit în Italia cu familia, cu soția și cele trei fiice, pe malul mării, undeva în apropiere de Veneția. În a doua zi de vacanță, în timpul micului dejun, s-a trezit cu carabinierii la masă, lângă el. Aceștia i-au prezentat un mandat de arestare, aparent pe numele său, însă în realitate era vorba pur și simplu despre o coincidență de nume.

Bărbatul a încercat în zadar să le spună că este vorba despre persoane diferite, pentru că nici măcar nu știe limba italiană. A fost încarcerat, iar soția sa a rămas o lună în Italia și a încercat în tot acest timp să convingă justiția italiană că au luat persoana greșită.

Femeia a angajat un avocat și a reușit împreună cu acesta să facă rost de fotografii, de imagini și de amprentele digitale ale făptașului real și au mers cu ele în fața judecătorilor. Au reușit astfel să îi convingă că, de fapt, soțul ei nu este cel pe care îl caută.

După o lună bărbatul a fost eliberat, însă soția lui a povestit lucruri teribile. Spune că a venit în fiecare zi în fața închisorii, îi făcea cu mâna printre gratii, încerca să-l asigure că nu este abandonat, că nu abandonează lupta.

În cele din urmă, familia s-a reunit. Se întorc astăzi în România, însă familia este hotărâtă să dea statul italian în judecată și să ceară daune morale.

