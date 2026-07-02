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Video Un român se află printre victimele accidentului de autocar din Spania. Care este starea lui de sănătate

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Autocar
Foto: Profimedia
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Un român se află printre victimele accidentului grav de circulație din Spania, potrivit Ministerului de Externe. 

„Este vorba despre accidentul de ieri dimineață din orașul Aitona, din Catalonia. Ancheta este încă în desfășurare, dar cea mai plautibilă cauză este o cădere psihică a șoferului. Șoferul este o persoană de 36 de ani care loase carnet de abia câteva zile pe această categorie și doar de câteva zile era angajată la această firmă de transport persoane”, relatează din Spania corespondentul Digi24, Alin Petrică.

Conform regulamentului, șoferul începător era secondat de un șofer cu experiență, de un instructor.

Conform unui comunicat al Ministerul român de Externe instructorul este de cetățenie română.

Corespondentul Digi24 din Spania spune că românul se află printre cei răniți grav, mai ales în zona picioarelor. Starea sa ar fi chiar „foarte gravă” conform presei locale din Barcelona.

În urma accidentului, nouă persoane sunt în continuare la spital, în stare gravă. Românul se află printre cei care sunt în stare foarte gravă.

Editor : Sebastian Eduard

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