Un şarpe de aproximativ 2 metri a ajuns luni într-o gospodărie din comuna gălăţeană Vânători şi a provocat panică. Proprietara locuinței a sunat la 112 și a cerut ajutorul autorităţilor.

Incidentul a avut loc în jurul orei 12:00, când femeia a semnalat prezenţa reptilei în locuinţă, aceasta ascunzându-se iniţial sub un fotoliu din hol, informează Inspectoratul Judeţean pentru Jandarmi Galaţi.

„Astăzi, în jurul prânzului, jandarmii gălăţeni au intervenit în urma unui apel la 112 care semnala prezenţa unui şarpe de aproximativ 2 metri într-o locuinţă din comuna Vânători. Proprietara a anunţat că reptila pătrunsese în casă şi se ascundea sub un fotoliu din hol, generând o stare de teamă proprietarei. La sosirea echipajului de jandarmerie reptila nu se mai afla în locul indicat iniţial, fiind ulterior observată într-o anexă a gospodăriei, ascunsă în partea superioară, între tavan şi un dulap înalt. Intervenţia a fost gestionată cu atenţie, jandarmii reuşind să captureze şarpele în condiţii de siguranţă", a transmis IJJ Galaţi, citat de Agerpres.

Ulterior, şarpele a fost eliberat în mediul natural, departe de zonele locuite.

Autorităţile recomandă cetăţenilor ca, în astfel de situaţii, să nu încerce să captureze sau să alunge animalele sălbatice, să evite gesturile bruşte şi să solicite sprijinul instituţiilor competente prin apel la 112.

