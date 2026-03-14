Un şofer beat, cu alcoolemie de peste 1 la mie, a provocat un accident pe un bulevard din Ploieşti, apoi a fugit

Autoturismul scăpat de sub control a fost găsit abandonat.

Un şofer aflat în stare avansată de ebrietate a provocat un accident rutier, sâmbătă seară, pe unul dintre cele mai circulate bulevarde din municipiul Ploieşti. El a fugit de la locul evenimentului, abandonându-şi maşina, însă a fost găsit de către poliţişti, aceştia constatând că are o alcoolemie de peste 1 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Evenimentul rutier a avut loc sâmbătă, 14 martie, în jurul orei 21:30 pe bulevardul Republicii din Ploieşti,  în sensul giratoriu din zona cunoscută localnicilor sub denumirea Caraiman.

„Poliţiştii rutieri s-au deplasat de îndată la faţa locului, unde au constatat că șoferul unui autoturism care se deplasa pe Bulevardul Republicii, din direcţia Şoseaua Nordului către centrul municipiului, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare în zona intersecţiei cu strada Nicolae Titulescu. În urma evenimentului rutier, autoturismul a intrat în coliziune cu două autoturisme parcate, cu gardul aferent trotuarului, cu un indicator rutier, precum şi cu un copac”, arată primele verificări făcute de Poliţie la faţa locului. 

Autoturismul scăpat de sub control a fost găsit abandonat, şoferul fugind de la locul accidentului.

Poliţiştii l-au identificat şi găsit pe şoferul fugar. Este vorba despre un bărbat de 29 de ani în cazul căruia testarea cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 1,07 mg/l alcool pur în aerul expirat. El va fi de asemenea testat şi cu aparatul DrugTest, conform procedurilor legale, anunţă reprezentanţiii Poliţiei.

Agenţii rutieri fac în continuare verificări pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul rutier.

Editor : Liviu Cojan

Top Citite
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
1
Mojtaba Khamenei ar fi în comă. Liderul Suprem al Iranului nici nu știe că a fost numit...
racheta storm shadow
2
Reacția furioasă a Rusiei după ce a fost bombardată de Ucraina. Moscova se întoarce...
Vladimir Putin dă mâna cu membri ai serviciilor de securitate din Rusia
3
Gafa de începători care a compromis o unitate de elită din Rusia. Asasinii lui Putin...
Donald Trump
4
„Ar fi un coșmar pentru Trump și întreaga lume.” Piedica de care s-ar putea lovi SUA în...
aeronava kc-135 in zbor
5
Un avion american de realimentare KC-135 Stratotanker s-a prăbuşit în Irak
Te-ar putea interesa și:
haos intersectie
„Uite, s-a oprit, nu știe”. Haos în trafic, după ce un accident produs la începutul lunii a lăsat o intersecție din Brăila fără semafor
videoframe_10470
Bătaie pe un bulevard din Ploiești: un șofer de la o firmă de ride-sharing și doi adolescenți filmați în timpul unui scandal
pompieri 112
Incendiu cu degajare mare de fum la Halele Centrale Ploieşti. Nu sunt persoane rănite
alexandru nazare
Alexandru Nazare, implicat într-un accident rutier, două persoane au fost rănite ușor. Precizări de la Ministerul Finanțelor
semn accident rutier
Accident cu patru mașini în Bistrița-Năsăud: 12 persoane implicate, o femeie și doi copii au fost transportați la spital
Recomandările redacţiei
Petrolier
„Operațiunea Epic Mistake”. Cinci motive pentru care prețul...
Victor Iușcenko și Viktor Orban
Fostul președinte ucrainean V. Iușcenko, scrisoare către Orban: Erai...
radu miruta foto gov ro
Miruță, despre dronele rusești de vineri: Nu tot ce zboară se...
Iran National Aerospace Park
Iranul afirmă că Ucraina devine o "ţintă legitimă" pentru că sprijină...
Ultimele știri
„E o amintire frumoasă!”. Vaporașele-simbol din Constanța ajung la fier vechi. Motivul pentru care autoritățile au decis să le vândă
Ministrul Educaţiei, în mijlocul studenţilor protestatari: Îmi doresc un buget mai mare pentru studenţi și o schimbare de mentalitate
Ciprian Ciucu: „Îmi doresc încă două mandate de primar, pentru că lucrurile astea se fac într-un ciclu de 10 ani”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii care vor simți din nou fericirea, începând cu 15 martie 2026. Dispar energiile negative și apare o...
Cancan
Dan Alexa a înscris în poarta vedetei, la party-ul de Revelion! Detaliile care schimbă totul în divorțul...
Fanatik.ro
De ce s-a lăsat fiul cel mare al lui Dan Şucu de fotbal: “Mamă, tată, nu cred că o să strălucesc vreodată!”
editiadedimineata.ro
Manipularea și inteligența artificială vor marca anul 2026, afirmă Forumul Economic Mondial
Fanatik.ro
Ce face Ionuț Iftimoaie, la 10 ani de la retragerea din sport. A dispărut din lumina reflectoarelor după...
Adevărul
Expresia pe care Trump o folosește des în ultima perioadă. Explicațiile experților despre mesajul ascuns
Playtech
Nulitatea absolută a actelor. Ce înseamnă și când poate fi invocată
Digi FM
5 vedete care au fost interzise la galele de premiere. Will Smith are interdicție pe 10 ani la Oscaruri
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Două cuvinte! Ce i-a strigat Chivu arbitrului, după ce a luat cartonaș roșu în Inter - Atalanta
Pro FM
Ed Sheeran, după ce soția sa a fost diagnosticată cu cancer în timpul sarcinii: „Cea mai grea zi din viața...
Film Now
De ce nu s-a căsătorit niciodată Al Pacino. Actorul, tatăl a patru copii, a avut relații cu mai multe actrițe...
Adevarul
Mărturii tulburătoare ale victimelor lui Bivolaru, într-un nou documentar. Cum a fost prins gurul MISA
Newsweek
Guvernul anunță oficial cu cât cresc pensiile în 2027, 2028 și 2029? Cât va fi pensia medie?
Digi FM
"George Simion e ostaticul lui Maricel Păcuraru, al lui Dan Dungaciu și al lui Petrișor Peiu". Un fost aliat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când este echinocțiul de primăvară 2026. De ce ziua nu este, totuși, perfect egală cu noaptea
Digi Animal World
A adoptat un motan și a crezut că i-a salvat viața. După trei ani a aflat că riscă 300.000€ amendă și...
Film Now
Dakota Johnson, pictorial de senzație la 36 de ani. Fanii, uimiți: „Nimeni nu poate fi ca tine când e vorba...
UTV
Liviu Vârciu reacționează după ce Lucian Mitrea a povestit că l-a găsit în pat cu Andreea Bănică