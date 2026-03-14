Un şofer beat, cu alcoolemie de peste 1 la mie, a provocat un accident pe un bulevard din Ploieşti, apoi a fugit

Un şofer aflat în stare avansată de ebrietate a provocat un accident rutier, sâmbătă seară, pe unul dintre cele mai circulate bulevarde din municipiul Ploieşti. El a fugit de la locul evenimentului, abandonându-şi maşina, însă a fost găsit de către poliţişti, aceştia constatând că are o alcoolemie de peste 1 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Evenimentul rutier a avut loc sâmbătă, 14 martie, în jurul orei 21:30 pe bulevardul Republicii din Ploieşti, în sensul giratoriu din zona cunoscută localnicilor sub denumirea Caraiman.

„Poliţiştii rutieri s-au deplasat de îndată la faţa locului, unde au constatat că șoferul unui autoturism care se deplasa pe Bulevardul Republicii, din direcţia Şoseaua Nordului către centrul municipiului, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare în zona intersecţiei cu strada Nicolae Titulescu. În urma evenimentului rutier, autoturismul a intrat în coliziune cu două autoturisme parcate, cu gardul aferent trotuarului, cu un indicator rutier, precum şi cu un copac”, arată primele verificări făcute de Poliţie la faţa locului.

Autoturismul scăpat de sub control a fost găsit abandonat, şoferul fugind de la locul accidentului.

Poliţiştii l-au identificat şi găsit pe şoferul fugar. Este vorba despre un bărbat de 29 de ani în cazul căruia testarea cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 1,07 mg/l alcool pur în aerul expirat. El va fi de asemenea testat şi cu aparatul DrugTest, conform procedurilor legale, anunţă reprezentanţiii Poliţiei.

Agenţii rutieri fac în continuare verificări pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul rutier.

