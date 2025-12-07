Live TV

Un şofer beat şi fără permis și-a abandonat maşina în albia unui râu, în timp ce fugea de polțiști. El a fost reținut

Șoferul fugar și-a abandonat mașina în râu, după ce nu a mai putut înainta.

Un şofer beat şi fără permis, care nu a oprit la semnalele poliţiştilor şi a fugit apoi, abandonând maşina în albia unui râu, a fost reţinut pentru 24 de ore. Poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Ştefan cel Mare, din judeţul Neamţ, fuseseră sesizaţi că autoturismul condus de acesta se deplasează haotic, punând în pericol mai multe persoane.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Neamţ au anunţat că poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Ştefan cel Mare au fost sesizaţi, sâmbătă, în jurul orei 22.40, cu privire la faptul că o maşină se deplasează haotic şi pune în pericol mai multe persoane. 

Poliţiştii s-au deplasat la faţa locului, pe strada Calea Romanului, din localitatea Girov, unde au observat un autoturism care se deplasa spre satul Boţeşti.

„Poliţiştii au pornit semnalele acustice şi luminoase, conducătorul auto neconformându-se şi continuându-şi deplasarea pe mai multe străzi spre ieşirea din satul Boţeşti.

Ajuns în zona unei balastiere şi-a continuat deplasarea cu autoturismul, prin albia râului Cracău iar în momentul în care s-a aflat în imposibilitatea de a continua deplasarea, conducătorul auto a ieşit din vehicul, fugind de poliţişti şi abandonând autoturismul”, au afirmat reprezentanţii IPJ Neamţ.

Şoferul a fost găsit de poliţişti într-o zonă împădurită din Boţeşti. 

Poliţiştii au stabilit că bărbatul are 29 de ani şi locuieşte fără forme legale în Girov. El a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Totodată, bărbatul nu are permis de conducere. 

El a fost reţinut pentru 24 de ore, pentru comiterea infracţiunilor de conducere a unui vehicul fără permis de conducere şi sub influenţa alcoolului.

Editor : Liviu Cojan

