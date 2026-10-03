Live TV

Un șofer bulgar a lovit mortal un bărbat în Dolj și a fugit din România. Bărbatul a fost reținut de polițiști

Data publicării:
girofar politie
Foto: Guliver/Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Un bărbat de 31 de ani, cetăţean bulgar, a fost reţinut pentru 24 de ore şi va fi prezentat instanţei cu propunere de arestare preventivă, după ce a provocat un accident în judeţul Dolj şi a fugit din țară. În urma evenimentului rutier, un bărbat de 69 de ani a murit.

„Poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Calafat au reţinut, pentru 24 de ore, un tânăr de 31 de ani, cetăţean bulgar, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă şi părăsirea locului accidentului fără încuviinţarea organelor de poliţie”, anunţă, sâmbătă, IPJ Dolj.

Potrivit Poliţiei, vineri dimineaţă, poliţiştii au fost sesizaţi cu privire la faptul că, pe D.N. 56A, în localitatea Cetate, o persoană de sex masculin este căzută pe carosabil, posibil decedată.

„La faţa locului s-au deplasat de urgenţă poliţiştii care au identificat un bărbat de 69 de ani, din judeţul Timiş, în stare de inconştienţă, victimă a unui accident rutier, fără a fi găsit conducătorul vehiculului implicat în accident. Din nefericire, echipajul medical deplasat la faţa locului a declarat decesul pietonului”, a transmis sursa citată.

Poliţiştii au demarat o anchetă, fiind identificat conducătorul auto, un tânăr de 31 de ani, cetăţean bulgar, care, după producerea accidentului, a părăsit teritoriul României.

„Ca urmare a cooperării poliţieneşti internaţionale cu Direcţia Regională Poliţie Vidin, conducătorul auto a fost identificat, acesta prezentându-se seara trecută la sediul Poliţiei municipiului Calafat”, au menţionat poliţiştii.

Sâmbătă, bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Calafat cu propunerea de luare a unei măsuri preventive.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sustinatoare dilie
1
O susținătoare de-ale lui Georgescu, care amenința că DIICOT va sări în aer, a fost...
george simion parlament ilie bolojan guvern buget
2
AUR sare în apărarea lui Ilie Bolojan și susține că e citat pentru audieri la DNA Iași...
nicusor dan profimedia
3
Surse: Nicușor Dan are doi favoriți pentru funcția de premier. Planul președintelui...
Sfântul Ciprian 2026. Sursă Foto Getty Images
4
Sărbătoare în calendarul ortodox pe 2 octombrie: Cine își serbează numele și cui trebuie...
ciuma
5
Ciuma a revenit în Rusia. Sute de persoane au fost spitalizate după ce medicul trimis să...
Primul nume de selecționer pronunțat în România, după umilința din Polonia: "Aici a făcut Hagi confuzia"
Digi Sport
Primul nume de selecționer pronunțat în România, după umilința din Polonia: "Aici a făcut Hagi confuzia"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
accident-cluj-2-oct-26
Accident grav în Cluj-Napoca: Un autoturism s-a tamponat cu alt autovehicul, după care s-a răsturnat peste două mașini parcate
campia turzii bmw
Accident la Câmpia Turzii, unde o mașină a intrat într-un stâlp din beton. Elicopterul SMURD, solicitat pentru un copil de 7 ani
accident iasi icon
Doi copii şi un adult au murit după ce un autoturism şi un camion s-au ciocnit pe un drum din județul Iași
drum de pamant
Uliță cu pretenții de drum județean. Povestea celor 5 kilometri de drum pentru care nu s-au găsit bani niciodată: „Rupem mașina”
politia bmw 7 inquam octav ganea
Un tânăr de 19 ani a murit şi doi tineri, între care un minor, sunt în stare gravă după ce mașina în care se aflau a ieşit de pe şosea
Recomandările redacţiei
US-NEWS-ALASKA-HOMELESS-DEATHS-AC
„Sullivan vs Sullivan”. De ce crede Trump că un profesor pensionat...
Nicușor Dan.
Nicușor Dan: Decizia S&P confirmă că România este un partener de...
Houthis protest in Sanaa in support of al-Houthi's statements
Tensiunea crește în Orientul Mijlociu: Arabia Saudită plănuiește un...
drona profimedia
Cinci drone au intrat sâmbătă dimineață în spațiul aerian al R...
Ultimele știri
Momentul în care un bărbat îi amenință cu cuțitul pe polițiști, în Capitală. Agenții au scos armele din dotare
Exercițiu de amploare în România. Jandarmii au simulat proteste violente și intervenții sub foc de armă
Petrișor Peiu spune că Nicușor Dan încalcă Constituția „cu bună știință și la lumina zilei” excluzând AUR de la guvernare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii renasc odată cu Orionidele. Ploaia de stele din octombrie aduce schimbări uriașe
Cancan
Iarna vine mai repede decât ne așteptam! Orașele din România în care vin ninsorile pe 16 octombrie
Fanatik.ro
Marius Șumudică îl distruge pe Hagi: „De ce ai capitulat pe bancă? Ne-au nenorocit pe benzi! Nici Feroe nu...
editiadedimineata.ro
Președintele Argentinei a publicat peste 35 de mesaje pe zi împotriva presei
Fanatik.ro
„Nicușor Dan e vinovat, nu Gică Hagi!” Promotorul legii berii pe stadioane: „Nu, nu sunt nebun! Să vă explic...
Adevărul
„Nu din întâmplare suntem zonă defavorizată”. Spitalele mici, în continuare ocolite de medici
Playtech
Depășești o mașină care merge foarte încet. Ai voie să accelerezi peste limita legală pentru câteva secunde?
Digi FM
„Lily a izbucnit în lacrimi!” Phil Collins, mărturisiri tulburătoare despre lupta cu alcoolul și momentul în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
La 3 zile după ce a părăsit cantonamentul naționalei, Cristiano Ronaldo i-a lăsat "mască" pe portughezi
Pro FM
De ce Linkin Park nu și-a schimbat numele după moartea lui Chester Bennington: „Nu voiam această...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Ce ar schimba Sylvester Stallone în căsnicia sa cu Jennifer Flavin: „Îmi doresc să fi făcut asta cu opt ani...
Adevarul
Autostrada conectată la Transfăgărășan, privită cu optimism. Două tronsoane A13 Sibiu - Făgăraș ar putea fi...
Newsweek
Ce pensie de mizerie iei după 27 de ani de muncă? Banii îți ajung să mergi de 3 ori la supermarket
Digi FM
A fost profesor de școală primară înainte să devină celebru. Cum s-a ales Sting cu această poreclă și drumul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Exerciţiile fizice regulate remodelează sistemul imunitar. Ce au găsit cercetătorii în sângele celor care fac...
Digi Animal World
Misterul aripilor de fluture. Cercetătorii au aflat cum reușesc aceste insecte să scape de păsări în ultima...
Film Now
Îndrăgostiți ca în prima zi după 29 de ani de căsnicie. Sarah Jessica Parker și Matthew Broderick, gesturi...
UTV
Un bărbat a cumpărat o sculptură cu 350 de euro dintr-un depozit. Descoperirea ar putea fi vândută cu peste...