Un șofer bulgar a lovit mortal un bărbat în Dolj și a fugit din România. Bărbatul a fost reținut de polițiști

Un bărbat de 31 de ani, cetăţean bulgar, a fost reţinut pentru 24 de ore şi va fi prezentat instanţei cu propunere de arestare preventivă, după ce a provocat un accident în judeţul Dolj şi a fugit din țară. În urma evenimentului rutier, un bărbat de 69 de ani a murit.

„Poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Calafat au reţinut, pentru 24 de ore, un tânăr de 31 de ani, cetăţean bulgar, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă şi părăsirea locului accidentului fără încuviinţarea organelor de poliţie”, anunţă, sâmbătă, IPJ Dolj.

Potrivit Poliţiei, vineri dimineaţă, poliţiştii au fost sesizaţi cu privire la faptul că, pe D.N. 56A, în localitatea Cetate, o persoană de sex masculin este căzută pe carosabil, posibil decedată.

„La faţa locului s-au deplasat de urgenţă poliţiştii care au identificat un bărbat de 69 de ani, din judeţul Timiş, în stare de inconştienţă, victimă a unui accident rutier, fără a fi găsit conducătorul vehiculului implicat în accident. Din nefericire, echipajul medical deplasat la faţa locului a declarat decesul pietonului”, a transmis sursa citată.

Poliţiştii au demarat o anchetă, fiind identificat conducătorul auto, un tânăr de 31 de ani, cetăţean bulgar, care, după producerea accidentului, a părăsit teritoriul României.

„Ca urmare a cooperării poliţieneşti internaţionale cu Direcţia Regională Poliţie Vidin, conducătorul auto a fost identificat, acesta prezentându-se seara trecută la sediul Poliţiei municipiului Calafat”, au menţionat poliţiştii.

Sâmbătă, bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Calafat cu propunerea de luare a unei măsuri preventive.

Editor : Ș.A.