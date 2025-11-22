Live TV

Un șofer care a „înțepenit” un TIR pe calea ferată a fost detectat de poliție cu o alcoolemie de 2,50g/l

Romanian Police Car (Politia Rutiera) in Bucharest traffic, Romania, 2023
Mașină de poliție. Foto. Profimedia

Un bărbat în vârstă de 64 de ani, din municipiul Mediaş, a fost reţinut pentru că ar fi condus sub influenţa băuturilor alcoolice, după ce a pierdut controlul volanului unui TIR şi a rămas blocat pe calea ferată, în urma testării rezultând o concentraţie de peste 2,50 g/l alcool pur în sânge.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Sibiu, sâmbătă, poliţiştii din cadrul Serviciului Rutier Sibiu au pus în aplicare un mandat de aducere, emis de Judecătoria Sălişte pe numele bărbatului, cercetat pentru conducere sub influenţa alcoolului, informează Agerpres.

„În fapt, la data de 16 noiembrie, în timp ce conducea un ansamblu TIR pe DJ 106 G, dinspre Apoldu de Jos spre Miercurea Sibiului, bărbatul a pierdut controlul direcţiei de deplasare, a ieşit de pe carosabil şi a rămas blocat pe calea ferată care se intersectează cu DJ 106G. Conform buletinului de analiză toxicologică emis în urma recoltării de probe biologice, s-a constatat că bărbatul prezenta o concentraţie de peste 2,50 g/l alcool pur în sânge”, a transmis IPJ Sibiu.

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Sălişte, în vederea aplicării unei măsuri preventive.

 

