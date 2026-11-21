Un şofer a fost urmărit în trafic de poliţişti, sâmbătă, în localitatea Găneasa, judeţul Ilfiov, după ce a refuzat să oprească la semnalele agenţilor. La un moment dat, maşina a fost găsită în afara şoselei. Şoferul s-a prezentat ulterior la Poliţia Pantelimon, fiind dus la audieri, relatează News.ro.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ilfov, în cadrul unei acţiuni desfăşurate, sâmbătă, pentru asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă publică, în localitatea Găneasa, poliţişti din cadrul Poliţiei Oraşului Voluntari au făcut semnal regulamentar de oprire unui autoturism.

„Conducătorul auto nu s-a conformat semnalelor poliţiştilor, continuându-şi deplasarea, încercând să evite controlul. De îndată, poliţiştii au plecat în urmărirea acestuia, iar la scurt timp, autoturismul a fost identificat în afara părţii carosabile”, a arătat sursa citată.

Poliţiştii au început activităţi pentru identificarea şoferului, stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul şi dispunerea măsurilor legale.

„La scurt timp după producerea evenimentului, conducătorul auto s-a prezentat la sediul Poliţiei Oraşului Pantelimon. Ulterior, acesta a fost preluat de poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Voluntari şi condus la sediul unităţii de poliţie, în vederea clarificării împrejurărilor producerii evenimentului şi dispunerii măsurilor legale care se impun”, a adăugat IPJ Ilfov.

Editor : Liviu Cojan