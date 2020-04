Un șofer de TIR român care întreba pe Facebook dacă a văzut cineva un mort de coronavirus a murit din cauza virusului

Un şofer român de TIR în vârstă de 47 de ani întreba în urmă cu o lună pe Facebook dacă ştie cineva o persoană care a murit din cauza noului coronavirus. Marian Giurea se întreba dacă nu cumva istoria provocată de coronavirus este o conspiraţie. Bărbatul a murit răpus de virus la Paris, transmite Mediafax.

Un şofer român de TIR în vârstă de 47 de ani a murit din cauza noului coronavirus la Paris. În urmă cu o lună, bărbatul se întreba dacă nu cumva pandemia este o mare conspiraţie.

„Buna ziua la toata lumea, am si eu o intrebare la cine stie sa dea un raspuns. Am vazut ca in toata lumea spun ca mor milioane de oameni si sute de milioane sunt bolnavi intrebarea mea este: a vazut cineva un om bolnav s-au un om mort de la Corona? Va rog frumos sa-mi ziceti si mie sa nu mor prost va pup”, scria el.

Câteva săptămâni mai târziu, Marian Giurea a murit din cauza COVID-19 într-un spital din Paris, au anunţat apropiaţii săi.

„Am rămas şocat, când sora mea m-a anunţat că Marian a decedat de coronavirus, în spitalul din Paris în care a fost internat în urmă cu o săptămână”, a spus un apropiat pentru Gorjeanul.ro.

Potrivit sursei citate, în ultima conversație la telefon cu rudele și familia, bărbatul a spus că nu e de glumit cu acest virus, deși era sceptic în continuare.

Un alt prieten scria înainte de decesul acestuia, pe Facebook, că bărbatul nu suferea de nicio altă boală.

„Când vă spun că am vazut, vă vorbesc despre un om, un munte de om care nu bea şi nu fumează de mai bine de 15 ani, un bărbat de 47 de ani pe care de când îl cunosc, nu l-am auzit să se plângă de vreo durere, nu vorbesc de o boală, un om cu un moral de fier şi cu o putere de luptă cum rar mi-a fost dat să întâlnesc. Acest om pe care bine vi l-aţi imaginat din puţinele cuvinte de mai sus, a fost răpus în numai 8 zile de acest virus, Covid-19. Acum este în comă indusă pe un pat de spital din Paris, ducând poate ultima sa bătălie, lupta pentru viaţa lui. Este prietenul meu!”, a scris Remus Radu, pe Facebook., în data de 8 aprilie.

Marian Giurea avea să moară două zile mai târziu. În urma lui au rămas doi copii.