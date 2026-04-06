Un șofer din Cluj a luat două amenzi în 4 minute pentru depășirea vitezei. „Lecțiile importante vin la interval foarte scurt de timp”

Un bărbat de 32 de ani, din Turda, a fost amendat de două ori în patru minute pentru depășirea vitezei legale, pe același drum, potrivit IPJ Cluj.

„Weekendul acesta ne-a arătat că uneori lecțiile importante vin la interval foarte scurt de timp.

Un conducător auto, de 32 de ani, din municipiul Turda, a fost oprit de polițiștii din cadrul Biroului Rutier Turda de două ori, într-un interval de doar 4 minute”, arată o postare pe Facebook a polițiștilor clujeni.

„Prima dată, pe DN1 E60, pe direcția Turda – Cluj-Napoca, acesta circula cu 162 km/h, într-o zonă unde limita este de 100 km/h. La scurt timp, pe direcția Cluj-Napoca – Turda, a fost din nou depistat, de această dată cu 111 km/h, pe un sector de drum cu limită de 70 km/h”, se mai arată în postare.

„Două depășiri ale limitei de viteză, două sancțiuni aplicate. Ne dorim ca astfel de situații să rămână excepții, nu exemple de urmat”, mai spun polițiștii.

IPJ Cluj amintește că respectarea regulilor de circulație înseamnă siguranță pentru toți participanții la trafic.

