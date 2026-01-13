Live TV

Video Un șofer din Huedin, fără carnet și sub influența alcoolului, prins că transporta șapte minori în mașină

Data actualizării: Data publicării:
politie masina noaptea girofar
Foto: Poliția Română

Un bărbat care transporta șapte copii în mașină a fost reținut, după ce nu a oprit la semnalele polițiștilor. S-a întâmplat în orașul Huedin, din județul Cluj, informează Digi24.

Bărbatul în vârstă de 36 de ani a fost reținut de polițiști după ce a fost prins conducând sub influența alcoolului în localitatea Călățele, din județul Cluj.

Polițiștii au efectuat semnal regulamentar de oprire, însă șoferul nu s-a conformat, astfel că oamenii legii au fost nevoiți să să pornească pe urmele acestuia.

Autoturismul a fost oprit ulterior în localitatea Călata, unde bărbatul ar fi încercat să își schimbe locul la volan cu o femeie de 34 de ani, aflată în aceeași mașină.

În interiorul autoturismului se mai aflau alți șapte minori, cu vârste cuprinse între opt luni și 14 ani. În urma verificărilor efectuate, polițiști au descoperit că bărbatul nu deținea permis de conducere, întrucât acesta fusese anulat în trecut, pentru alte infracțiuni rutiere. În plus, șoferul a fost testat și pentru alcool, iar etilotestul a indicat o valoare de zero 89mg/l alcool pur în aerul expirat.

Șoferul a fost dus și la spital pentru recoltarea probelor biologice, iar ulterior a fost reținut pentru 24h și încarcerat într-un centru de arestare preventivă.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Rep. Jeff Landry
1
Trimisul lui Donald Trump pentru Groenlanda a acuzat Danemarca că a ocupat insula...
nicusor dan maia sandu
2
Maia Sandu, declarație surpriză: „Aș vota pentru reunirea cu România, dacă s-ar organiza...
powell si trump
3
Conflict deschis la Washington. Trump amenință că-l va da în judecată pe șeful Rezervei...
Oana Gheorghiu:
4
Guvernul vrea curățenie în politica de proprietate a statului. Gheorghiu: Circa 185 de...
Miguel Diaz-Canel și Donald Trump
5
Reacția dură a preşedintelui Cubei, după ce Trump l-a amenințat să încheie un acord cu...
A evadat, a bătut un om pe stradă și s-a dus să bea. Mario Iorgulescu, scene desprinse din filme: unde se află acum
Digi Sport
A evadat, a bătut un om pe stradă și s-a dus să bea. Mario Iorgulescu, scene desprinse din filme: unde se află acum
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Imagine ilustrativă cu un caiac pe un râu.
Un bărbat din Dâmboviţa, care era dat dispărut, a fost găsit mort în albia unui râu. Ce arată primele date ale polițiștilor
politist-uniforma-inquam-octav-ganea-1
Un hunedorean şi-a reclamat soţia la poliţie că l-a lovit şi l-a ameninţat. Femeia trebuie să poarte dispozitiv de monitorizare
fata cu telefon mobil in mana
Cum a fost salvată o femeie din Craiova, agresată de soț, de un mesaj dat pe rețelele sociale. Bărbatul a fost reținut de polițiști
apel urgenta 112
Un bărbat a sunat de mai multe ori la 112 şi a anunţat că va da foc blocului în care locuieşte. A fost imobilizat şi dus la spital
masini pompieri
Incendiu la Postul de Poliție din Sărmaș, Harghita. Acoperișul și mansarda, afectate pe 200 de metri pătrați
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin și Ali Khamenei
Iranul se apropie de o revoluție care ar remodela lumea. Putin ar...
interviu angajare job shutterstock_485076070
Din iunie 2026, salariile vor fi afișate în anunțurile de angajare...
vladimir soloviov
Propagandistul șef al lui Putin cere Rusiei o „operațiune militară...
ger frig termometru gettyimages
Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni. ANM anunță perioade...
Ultimele știri
Șosea surpată la intrare în Câmpina, restricții de trafic. E a treia alunecare de teren care are loc în zonă în doar câteva săptămâni
Doi adolescenți au ajuns la spital după ce au fost loviți de o mașină în timp ce se dădeau cu sania, în județul Constanța
Statul Minnesota dă în judecată administrația Trump după raidurile ICE: „Nu puteţi târî femei însărcinate prin zăpadă”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Leu. Anul afirmării personale, al ambițiilor curajoase și al poveștilor de...
Cancan
Cum l-au 'executat' șefii de la ProTV pe Cătălin Măruță Manevra din spatele concedierii
Fanatik.ro
Am făcut calculul! Câți bani ar încasa statul dacă și Catedrala Mântuirii ar fi impozitată: „De ce persoanele...
editiadedimineata.ro
Alphabet a atins evaluarea de 4 trilioane de dolari, pe fondul încrederii generate de modele AI ale companiei
Fanatik.ro
Emil Hossu-Longin, de la dragostea pentru Craiova Maxima la Real Madrid și Manchester United. Legătura...
Adevărul
Cât de justificată e creșterea taxelor locale: „Dacă plătești 100 de euro în plus și te transformi din...
Playtech
Orașul din România unde a apărut parcarea la comun. Două taxe pentru același loc, reacții dure în rândul...
Digi FM
Factură halucinantă primită de o femeie care a născut prematur în SUA. Ea și soțul ei se gândeau să-și vândă...
Digi Sport
Asasinat la înmormântarea mamei lui! Adrian Mutu: ”Era un om extraordinar”
Pro FM
Cum s-a inspirat Beyonce când a ales numele fiicei sale, Blue Ivy. Mama cântăreței rupe tăcerea: „Erai o...
Film Now
Macaulay Culkin, prima apariție la Globurile de Aur după 35 de ani: „E ciudat să mă vedeți în afara sezonului...
Adevarul
Macron insistă să negocieze cu Putin. Cum ar trebui decriptat la București planul Franței: „E liderul de care...
Newsweek
Ministrul muncii spune cine ia bani în plus la pensie în 2026. „Vom avea grijă de pensionari”
Digi FM
Noi detalii despre starea de sănătate a Sofiei Vicoveanca. Cum se simte artista la o zi de când a suferit un...
Digi World
Un obiect ceresc nou descoperit ar putea dezvălui secretele materiei întunecate, una dintre cele mai mari...
Digi Animal World
Ce au făcut angajații unui zoo din Japonia după ce au rămas fără urșii panda. Vizitatorii au fost cei mai...
Film Now
Leonardo DiCaprio, așa cum nu a mai fost văzut. Momente savuroase surprinse la Globurile de Aur 2026, în...
UTV
Rihanna a încins internetul în lenjerie intimă pentru campania de Ziua Îndrăgostiților. Artista arată...