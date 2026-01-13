Un bărbat care transporta șapte copii în mașină a fost reținut, după ce nu a oprit la semnalele polițiștilor. S-a întâmplat în orașul Huedin, din județul Cluj, informează Digi24.

Bărbatul în vârstă de 36 de ani a fost reținut de polițiști după ce a fost prins conducând sub influența alcoolului în localitatea Călățele, din județul Cluj.

Polițiștii au efectuat semnal regulamentar de oprire, însă șoferul nu s-a conformat, astfel că oamenii legii au fost nevoiți să să pornească pe urmele acestuia.

Autoturismul a fost oprit ulterior în localitatea Călata, unde bărbatul ar fi încercat să își schimbe locul la volan cu o femeie de 34 de ani, aflată în aceeași mașină.

În interiorul autoturismului se mai aflau alți șapte minori, cu vârste cuprinse între opt luni și 14 ani. În urma verificărilor efectuate, polițiști au descoperit că bărbatul nu deținea permis de conducere, întrucât acesta fusese anulat în trecut, pentru alte infracțiuni rutiere. În plus, șoferul a fost testat și pentru alcool, iar etilotestul a indicat o valoare de zero 89mg/l alcool pur în aerul expirat.

Șoferul a fost dus și la spital pentru recoltarea probelor biologice, iar ulterior a fost reținut pentru 24h și încarcerat într-un centru de arestare preventivă.

