Live TV

Un șofer din Teleorman, fără permis, a avariat o mașină a Poliţiei, încercând să scape de control. A fost oprit cu focuri de armă

Data actualizării: Data publicării:
masina de politie
Foto: Poliția Română

Un tânăr de 22 de ani din judeţul Teleorman, cunoscut poliţiştilor din zonă pentru faptul că obişnuieşte să şofeze fără permis de conducere, a avariat o autospecială a Poliţiei, încercând să scape de control.

Când a constatat că nu poate părăsi locul cu maşina, a abandonat autovehiculul şi a fugit, fiind prins şi reţinut, după o urmărire prin curţile localnicilor şi după ce poliţiştii au tras două focuri de armă, scrie News.ro.

Evenimentele au avut loc în seara zilei de joi, 14 august.

„În jurul orei 18.20, în timp ce se aflau în exercitarea atribuţiilor de serviciu şi interveneau la un eveniment, în comuna Gălăteni, poliţiştii din cadrul Poliţiei oraşului Videle au observat în trafic un autoturism, ce ar fi fost condus de un bărbat, despre care se cunoştea că nu ar deţine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule”, informează, vineri, oficiali ai Poliţiei judeţene Teleorman.

Potrivit sursei citate, poliţiştii au făcut semnal regulamentar de oprire a autoturismului în cauză, conducătorul auto oprind autovehiculul pentru un moment, însă continuând ulterior să facă o manevră de mers înapoi, pentru a scăpa de controlul poliţiştilor.

Maşina condusă de bărbatul fără permis a acroşat autospeciala de poliţie care staţiona şi la volanul căreia se afla un poliţist din cadrul Compartimentului Rutier Videle.

După impact, şoferul a abandonat autoturismul şi a fugit de la faţa locului, prin curţile locuinţelor din zonă, poliţiştii pornind în urmărirea acestuia şi somându-l cu două focuri de armă.

Fugarul, care are de 22 de ani şi este din comuna Gălăteni, a fost imobilizat, testat cu aparatul etilometru, rezultatul indicând o valoare de 0,67 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Rezultatul testării pentru consumul de substanţe interzise a fost negativ.

Tânărul a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru mai multe infracţiuni.

 

Editor : S.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sorin grindeanu face declaratii la guvern
1
Grindeanu, după ce ministrul Finanțelor a anunțat modificări în privința taxării...
Village, Wallachia, Romania
2
Amenzi de până la 100.000 de lei pentru cei care construiesc fără autorizație, în propria...
Colosseum
3
Avertisment pentru turiștii care au vizitat Italia: Zeci de mii de acte de identitate...
ilie bolojan guvern
4
Concluziile discuției dintre Ilie Bolojan și primarii comunelor: „Rea-credință! Parcă...
ilie bolojan face declaratii
5
Mesajul lui Ilie Bolojan pentru profesori: „Statul român nu mai poate continua abordările...
Tatăl puștiului băgat în spital de un campion la box a reacționat, după scenele brutale de la Bacău
Digi Sport
Tatăl puștiului băgat în spital de un campion la box a reacționat, după scenele brutale de la Bacău
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
profimedia-0436619995
„Om pentru om, armă pentru armă”. Culisele uriașei operațiuni de...
photo-collage.png - 2025-08-15T133745.771
Pericol de explozie în Iași: incendiu puternic lângă o benzinărie...
profimedia-0188760105
Summitul din Alaska și riscul de radicalizare a Ucrainei: națiunile...
Ziua Marinei 2025. Foto: Inquam Photos/Costin Dinca
Parada navală și ceremonii militare la Constanța, de Ziua Marinei...
Ultimele știri
Nou cutremur în largul peninsulei Kamceatka: a avut magnitudine 6
Copil de 11 ani, prins la volanul unei mașini în județul Dolj. Polițiștii l-au urmărit pe străzi după ce minorul a fugit de ei
Erdogan continuă persecuția opoziției în Turcia: 40 de persoane au fost arestate
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Cocaina
Cea mai mare captură de droguri din acest an. Cocaină de 3,5 milioane de euro, descoperită de poliție într-o autorulotă, în zona Sibiu
politist
O femeie de 28 de ani a fost arestată preventiv după ce a agresat un poliţist
politie germania
Secții cu mucegai și mașini cu 500.000 km la bord: Polițiștii germani se plâng de condiții de muncă „jenante”
mașină de poliție
Accident mortal în Constanța. Un șofer beat și drogat a ucis un pieton și a fugit de la locul faptei
case distruse în Haga după o explozie provocată intenționat
O mică țară din Europa a ajuns să fie zguduită de explozii în fiecare noapte. De ce a crescut atât de mult numărul atacurilor cu bombă
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley, acuzată că a deconectat aparatele care-i țineau fiica în viață. Lisa Marie ar fi fost...
Cancan
De ce a lipsit Nicușor Dan de la Ziua Marinei? Motivul ireal pentru care tocmai Comandatul Suprem nu e prezent
Fanatik.ro
Funcționarii publici și demnitarii aleși, loviți cu o nouă restricție. Ce este „perioada de reflecție” și ce...
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
Vehiculul cu țepi uriașe dezvoltat de soldații ucraineni. Arată precum o cușcă și blochează atacurile...
Adevărul
15 august, Sfânta Maria Mare. Tradiții și ce nu este bine să faci de Adormirea Maicii Domnului. Ce semnifică...
Playtech
Unde se ascunde Klaus Iohannis în timp ce ANAF îi cere 1 milion de euro. Fostul președinte a stârnit furie cu...
Digi FM
Prietenia lor, lăudată de fani. Helen Mirren, la brațul lui Pierce Brosnan, la premiera celui mai nou film în...
Digi Sport
Cea mai radioactivă țară din lume a jucat primul său meci din istorie! Cât a fost scorul
Pro FM
Bianca Censori, imaginile provocatoare care i-au adus noi critici: „Pentru nimeni și nimic nu merită să-ți...
Film Now
Halle Berry a fost Miss World USA. Cum arăta în 1986
Adevarul
Popa sfințește sportul. Un profesor cu 33 de operații și cu un picior tăiat ține în viață, de 29 de ani...
Newsweek
Poate fi pusă poprire pe pensie sau pe salariu minim? În ce condiții executorul poate lua banii
Digi FM
De ce nu își găsește David Pușcaș, fiul adoptiv al Luminiței Anghel, un job: „Mai bine mă nășteam într-o...
Digi World
Un reputat astrofizician de la Harvard avertizează: o navă extraterestră „ostilă” ar putea lovi Pământul în...
Digi Animal World
Câinele format de români pentru români, dat uitării: Mioriticul a ajuns la doar 70 de pui pe an
Film Now
Sharon Stone, apariție rară pe covorul roșu cu cei trei fii. Au strălucit împreună la premiera „Nobody 2”
UTV
Adela Popescu, despre începutul relației cu Radu Vâlcan. „Mi-a luat puțin timp până m-am lămurit că...