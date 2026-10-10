Live TV

Un sutien de lux, parfumuri și poșete, cumpărate de pe cardul ANM. Diana Buzoianu: „Conducerea ar trebui să îşi dea astăzi demisia”

Data publicării:
diana buzoianu 11
Diana Buzoianu. Foto: gov.ro
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Un control făcut de Ministerul Mediului la Administraţia Naţionale de Meteorologie (ANM) arată că unul dintre cele cinci carduri asociate contului ANM a fost utilizat pentru a cumpăra parfumuri, rochii, pijamale, poşete, produse cosmetice, lumânări parfumate, pantofi cu toc şi inclusiv un sutien de lux care costă peste 1.000 de lei. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, prezintă cifre care arată că anul trecut şi anul acesta pentru astfel de bunuri ANM a cheltuit sute de mii de lei. Ea anunţă că va fi sesizat Parchetul ICCJ şi solicită demisia conducerii ANM, avertizând că în caz contrar, luni va fi convocată o ședință pentru a decide căile legale de urmat.  

„Ce au în comun un sutien de lux cu preţul de peste 1.000 de lei, parfumuri, rochii, pijamale, poşete, produse cosmetice, lumânări parfumate, pantofi cu toc, încălţăminte cu franjuri, haine de la branduri de lux şi ghivece ornamentale de mii de lei bucata? Au fost toate cumpărate de pe cardul oficial al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, din bugetul instituţiei. Nu, nu e o glumă. E parte din ce a descoperit corpul control al Ministerului Mediului în urma controlului lansat acum câteva săptămâni.  5 carduri existente care au fost folosite pentru a cumpăra din bani publici lenjerie intimă de lux, produse de machiaj, haine şi poşete”, scrie Diana Buzoianu, sâmbătă, pe reţelele de socializare, ataşând imagini cu modele de bunuri care au fost achiziţionate de pe aceste carduri. 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Potrivit ministrului, în anul 2025 cu bani din contul ANM au fost cumpărate bluze corp, pantaloni, şosete, colanţi, lenjerie de corp, pijamale şi accesorii de lux în valoare totală de 85.290 lei; parfumuri în valoare totală de 119.750 lei; produse cosmetice în valoare totală de 11.666 lei; odorizante cameră în valoare de 38.687 lei; decoraţiuni şi accesorii pentru cameră/baie/bucătărie în valoare totală de 30.052 lei.

Printre cumpărăturile făcute de ANM anul trecut se regăsesc si trei ceasuri inteligente (smart watch) şi accesorii în valoare totală de 11.545 lei, dar şi două aranjamente florale în valoare totală de 9.350 lei (6.000 lei + 3.350 lei);

De asemenea, au fost achiziţionate 2 ghivece ornamentale în valoare totală de 6.381 lei.

Pentru 2026, câteva exemple din ce a descoperit corpul control: au fost achiziţionate articole vestimentare şi accesorii de lux în valoare totală de 103.143 lei. articole vestimentare în valoare totală de 8.742 lei; parfumuri în valoare totală de 12.619 lei; produse cosmetice în valoare totală de 14.216 lei; odorizante cameră în valoare de 4.311 lei.

„Vom trimite acest raport la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Am primit mai multe sesizări care au stat la baza cererii de a fi realizat acest control în cadrul ANM, dar nu mi-aş fi putut imagina niciodată că asemenea aberaţii şi o asemenea bătaie de joc pe banii publici ar putea fi descoperită în urma oricărui control. În aceste condiţii, având în vedere că aceste aspecte sunt doar o mică parte din descoperirile corpului de control, în orice stat normal conducerea ANM ar trebui să îşi dea astăzi demisia. Dacă acest lucru nu se va întâmpla, luni vom convoca de urgenţă o şedinţă cu echipa juridică din Ministerul Mediului pentru a analiza toate căile legale pe care le putem urma”, conchide ministrul Mediului.

Citește și:

Diana Buzoianu acuză PSD că împiedică formarea Guvernului Mureșan: „Nu mai inventați motive să blocați țara”

Diana Buzoianu reclamă lipsa Direcției de Mediu București din grupul de lucru privind poluarea de la Sintești organizat de CJSU Ilfov

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
dr. viorica radoi
1
Analiza din sânge care poate identifica tumorile
Rockwell B-1B Lancer 86-0129 takes off from RAF Fairford, UK, in support of Operation Epic Fury. Credit JTW Aviation Images / Alamy.
2
America se retrage. Războiul care trebuia să demonstreze puterea SUA a devenit o lecție...
2026-10-08-4416
3
Luca Niculescu anunță că a găsit un punct comun după negocierile cu PSD, PNL și UDMR. Ce...
Colaj foto Profimedia
4
Trump anunță că va primi de la Putin milioane de tone de motorină, în urma unei...
Ludovic Orban.
5
Ludovic Orban, despre desemnarea lui Luca Niculescu: „Este premierul nimănui, scos de...
Românul care a ajuns de la muncitor necalificat la o avere de zeci de milioane de euro. Ce studii are
Digi Sport
Românul care a ajuns de la muncitor necalificat la o avere de zeci de milioane de euro. Ce studii are
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ploi, umbrela, oameni, meteo, prognoza meteo
Vremea se schimbă radical: ploi și vânt puternic în toată țara. Unde sunt așteptate ninsori
femeie frig primavara vreme rece
De la 30 de grade, la frig și ninsori. ANM anunță o răcire puternică în toată țara
o femeie sta pe o banca in parc
Cum va evolua vremea până la început de noiembrie: ANM a publicat prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni
trei copii care se joaca in frunze de toamna
ANM anunță cum va fi vremea zilele următoare. Mateescu: Nu sunt excluse temperaturi de până la 30 de grade
femeie cu umbrela
Vremea se schimbă radical în România: de la 28 de grade, la răcire și ploi. Prognoza meteo pe următoarele două săptămâni
Recomandările redacţiei
Petrișor Peiu, senator AUR
Petrișor Peiu: Guvernul Luca Niculescu, dacă va trece, va fi...
Vladimir Putin.
Mesajul lui Vladimir Putin după anunțul lui Donald Trump privind...
xx
Nicușor Dan avertizează asupra creșterii populismului: „Democrația...
Trump, Putin set to hold closed-door talks on Ukraine
Miza din spatele acordului cu Putin: Trump speră să-i convingă pe...
Ultimele știri
Republica Moldova îşi modifică legislaţia pentru producţia de drone. Igor Grosu exclude livrările către Ucraina
Preşedinţia UE propune reducerea cu 8% a bugetului Uniunii pentru 2028-2034. PE respinge ferm poziția: „Ne slăbește capacitatea”
Studiu global: Femeile resimt dureri mai intense decât bărbații în toate zonele corpului – de ce rămân adesea fără tratament adecvat
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Banii încep să vină pentru 4 zodii după 10 octombrie 2026. Următoarele șase luni le pot schimba viața
Cancan
S-a aflat cauza morții lui Alexandru Andrei Chelmu, fiul lui Sorin Chelmu. Totul a pornit de la o durere de...
Fanatik.ro
Echipa de start a FCSB cu Oțelul. Cum joacă Reghecampf la primul meci de la revenire. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Consumul de droguri în presa din România: 68,5% dintre materiale pun accentul pe criminalizare
Fanatik.ro
Dosar penal pentru antrenorul-agresor din Vaslui! „Urmează să fie efectuate cercetări”. Update
Adevărul
„Școala e la 900 de metri, dar elevii sunt aduși cu mașina”. Revolta bucureștenilor supărați pe părinții care...
Playtech
Cum arată Petre Roman la 80 de ani și ce pensie încasează lunar. Ipostaza rară în care a fost surprins fostul...
Digi FM
Sutien de peste 1.000 de lei, parfumuri de lux și ghivece de mii de lei, cumpărate din banii ANM...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A sărbătorit divorțul până la 6 dimineața, alături de actuala parteneră: "Au ciocnit pahare, pentru că se pot...
Pro FM
Justin Timberlake și Jessica Biel, mesaje pline de romantism la 14 ani de căsnicie. Cum își mențin vie...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
A păstrat 16 luni secretul că a rămas văduv. Soția unui star din Anatomia lui Grey s-a prăbușit brusc și a...
Adevarul
Caz extrem de infestare cu ploșnițe. „Cel mai grav caz din cariera mea”, spune un specialist cu 38 de ani de...
Newsweek
Este justificat impozitul pe venit la pensie? Avocat: Pensia contributivă ar trebui tratată ca drept câștigat
Digi FM
A lăsat viața din Marea Britanie pentru un trai confortabil în Thailanda. Cât cheltuie săptămânal pe mâncare...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
A dat 150.000 $ pentru ca fiul său să fie mai înalt. Operația extremă i-a adăugat aproape 8 cm: "Acum sunt...
Digi Animal World
Turiștii de pe o plajă din Australia, șocați de o creatură ieșită din ocean. Este considerată „cea mai...
Film Now
A luat doar 8.000 $ pentru „American Pie”, dar Stifler îi aduce bani și după 27 de ani. Cum trăiește Seann...
UTV
Mincu s-a căsătorit civil la doi ani de la divorț. „Și pentru o clipă, totul s-a oprit”