Un sutien de lux, parfumuri și poșete, cumpărate de pe cardul ANM. Diana Buzoianu: „Conducerea ar trebui să îşi dea astăzi demisia”

Un control făcut de Ministerul Mediului la Administraţia Naţionale de Meteorologie (ANM) arată că unul dintre cele cinci carduri asociate contului ANM a fost utilizat pentru a cumpăra parfumuri, rochii, pijamale, poşete, produse cosmetice, lumânări parfumate, pantofi cu toc şi inclusiv un sutien de lux care costă peste 1.000 de lei. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, prezintă cifre care arată că anul trecut şi anul acesta pentru astfel de bunuri ANM a cheltuit sute de mii de lei. Ea anunţă că va fi sesizat Parchetul ICCJ şi solicită demisia conducerii ANM, avertizând că în caz contrar, luni va fi convocată o ședință pentru a decide căile legale de urmat.

„Ce au în comun un sutien de lux cu preţul de peste 1.000 de lei, parfumuri, rochii, pijamale, poşete, produse cosmetice, lumânări parfumate, pantofi cu toc, încălţăminte cu franjuri, haine de la branduri de lux şi ghivece ornamentale de mii de lei bucata? Au fost toate cumpărate de pe cardul oficial al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, din bugetul instituţiei. Nu, nu e o glumă. E parte din ce a descoperit corpul control al Ministerului Mediului în urma controlului lansat acum câteva săptămâni. 5 carduri existente care au fost folosite pentru a cumpăra din bani publici lenjerie intimă de lux, produse de machiaj, haine şi poşete”, scrie Diana Buzoianu, sâmbătă, pe reţelele de socializare, ataşând imagini cu modele de bunuri care au fost achiziţionate de pe aceste carduri.

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Potrivit ministrului, în anul 2025 cu bani din contul ANM au fost cumpărate bluze corp, pantaloni, şosete, colanţi, lenjerie de corp, pijamale şi accesorii de lux în valoare totală de 85.290 lei; parfumuri în valoare totală de 119.750 lei; produse cosmetice în valoare totală de 11.666 lei; odorizante cameră în valoare de 38.687 lei; decoraţiuni şi accesorii pentru cameră/baie/bucătărie în valoare totală de 30.052 lei.

Printre cumpărăturile făcute de ANM anul trecut se regăsesc si trei ceasuri inteligente (smart watch) şi accesorii în valoare totală de 11.545 lei, dar şi două aranjamente florale în valoare totală de 9.350 lei (6.000 lei + 3.350 lei);

De asemenea, au fost achiziţionate 2 ghivece ornamentale în valoare totală de 6.381 lei.

Pentru 2026, câteva exemple din ce a descoperit corpul control: au fost achiziţionate articole vestimentare şi accesorii de lux în valoare totală de 103.143 lei. articole vestimentare în valoare totală de 8.742 lei; parfumuri în valoare totală de 12.619 lei; produse cosmetice în valoare totală de 14.216 lei; odorizante cameră în valoare de 4.311 lei.

„Vom trimite acest raport la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Am primit mai multe sesizări care au stat la baza cererii de a fi realizat acest control în cadrul ANM, dar nu mi-aş fi putut imagina niciodată că asemenea aberaţii şi o asemenea bătaie de joc pe banii publici ar putea fi descoperită în urma oricărui control. În aceste condiţii, având în vedere că aceste aspecte sunt doar o mică parte din descoperirile corpului de control, în orice stat normal conducerea ANM ar trebui să îşi dea astăzi demisia. Dacă acest lucru nu se va întâmpla, luni vom convoca de urgenţă o şedinţă cu echipa juridică din Ministerul Mediului pentru a analiza toate căile legale pe care le putem urma”, conchide ministrul Mediului.

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Editor : A.M.G.