Un tânăr de 26 de ani din județul Neamț a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a furat un taxi printr-o metodă neobișnuită. Acesta l-a convins pe taximetrist să intre într-un supermarket pentru a-i cumpăra țigări, apoi s-a urcat la volan și a plecat cu mașina, în care se afla și o adolescentă de 14 ani. Tânărul, care nu avea permis de conducere, a provocat ulterior un accident, lovind mai multe obiecte de pe marginea drumului și un stâlp din beton, transmite News.ro.

Incidentul a avut loc în Târgu-Neamț, unde tânărul de 26 de ani călătorea cu un taxi, alături de o minoră de 14 ani.

„În timp ce un tânăr de 26 de ani, din Târgu-Neamț, se deplasa împreună cu o minoră de 14 ani, într-un auto tip TAXI, i-ar fi solicitat conducătorului de TAXI să meargă în incinta unui supermarket, pentru a cumpăra produse din tutun, timp în care, tânărul, profitând de faptul că autoturismul avea cheia în contact, s-ar fi urcat la volan plecând fără încuviințarea taximetristului, având ca pasageră minora mai sus menționată”, au transmis polițiștii din județul Neamț.

Ajuns pe strada Mărășești, tânărul a pierdut controlul asupra direcției de mers. Taxiul a lovit un indicator rutier, mai multe bănci din lemn și colțul unui imobil, după care s-a izbit de un stâlp din beton.

În urma accidentului au fost înregistrate doar pagube materiale, fără persoane rănite.

După impact, tânărul a părăsit locul accidentului, însă a fost identificat și găsit ulterior de polițiști.

În urma verificărilor, oamenii legii au stabilit că acesta nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

Vineri, Judecătoria Târgu-Neamț a dispus arestarea preventivă a tânărului pentru 30 de zile. Acesta este cercetat pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere, furt în scop de folosință și distrugere.

Editor : Ș.A.