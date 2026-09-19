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Un tânăr de 19 ani a murit şi doi tineri, între care un minor, sunt în stare gravă după ce mașina în care se aflau a ieşit de pe şosea

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Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Un tânăr de 19 ani a murit, sâmbătă seară, iar doi tineri, între care un minor, sunt răniţi, unul în stare gravă după ce autoturismul în care se aflau a derapat şi a ieşit de pe carosabil, pe un drum din judeţul Prahova, relatează News.ro.

Accidentul rutier s-a produs în comuna prahoveană Puchenii Mari, în  satul Moara, unde un autoturism în care se aflau trei persoane a ieşit în afara părţii carosabile.

La volanul maşinii se afla un tânăr de 18 ani. Acesta şi un pasager în vârstă de 19 ani au rămas încarceraţi. Al doilea pasager, un adolescent de 15 ani, nu a avut nevoie de descarcerare pentru a fi scos din autoturism.

Tânărul de 19 ani, scos inconştient din maşină, a fost declarat decedat.

Şoferul de 18 ani este în stare gravă, fiind intubat şi transportat la unitatea de primire a urgenţelor din cadrul Spitalului Judeţean Ploieşti.

Adolescentul în vârstă de 15 ani, care a suferit traumatisme la nivelul membrelor, este transportat de asemenea la spital.

Poliţia urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs evenimentul rutier.

Editor : Liviu Cojan

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