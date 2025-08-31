Live TV

Un tânăr de 22 de ani a murit după ce a căzut de pe bicicleta electrică, în Vadu Vejei, județul Iași. El a suferit traumatisme severe

Data publicării:
ambulanta
La sosirea ambulanței, victima era inconştientă.

Un tânăr de 22 de ani şi-a pierdut viaţa în cursul zilei de duminică, în timp ce se plimba cu bicicleta electrică prin localitatea Vadu Vejei, din comuna Ţibana.

Coordonatorul SMURD Iaşi, dr Diana Cimpoeşu, a transmis că la apelul iniţial a fost anunţat că victima este inconştientă şi are sângerare la nivelul capului.

La caz au fost dirijate echipaje SAJ B2 de la substaţia Ţibăneşti, SAJ C2 din Iaşi, ulterior fiind trimis şi elicopterul ESA Iaşi, care se afla în misiune cu un alt pacient.

„La momentul ajungerii echipajului medical de pe elicopter, pacientul, de 22 ani, se afla în stop cardio-respirator. Au fost iniţiate manevrele de resuscitare cardio-pulmonară, însă după 33 de minute de resuscitare cu ritm de stop - asistolie pe toată perioada resuscitării, s-a declarat decesul pacientului. Acesta prezenta politraumă prin accident rutier (motocross), traumatism cranio-cerebral sever cu otoragie bilaterală, traumatism cranio-facial cu epistaxis anterior bilateral şi fracturi la nivelul hemifaciesului drept, fractură de coloană cervicală, hemopneumotorax drept, traumatism abdominal”, a explicat dr Cimpoeşu, potrivit Agerpres.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Russian President Boris Yeltsin (R) answers a question as his US counterpart Bill Clinton listens 21 March during their joint press conference
1
„Certificatul de deces” al NATO. Documente desecretizate arată cât de aproape a fost...
harta moldova romania ucraina marea neagra
2
Trump ia în calcul trimiterea unei „armate private” americane în Ucraina. Ce rol ar avea...
ploaie
3
ANM a actualizat prognoza: zonele în care va fi cod portocaliu de furtuni. Meteorologii...
ID316667_INQUAM_Photos_Bogdan_Buda (1)
4
Reforma administrației locale a fost amânată două săptămâni la cererea PSD. Ședința de...
fulger furtuna
5
Vremea se schimbă radical, de pe o zi pe alta: meteorologii au anunțat cod galben. Ce...
”Cea mai frumoasă actriță de la Hollywood” a anulat nunta, iar ”internetul fierbe” după ce a aflat vârsta noului partener
Digi Sport
”Cea mai frumoasă actriță de la Hollywood” a anulat nunta, iar ”internetul fierbe” după ce a aflat vârsta noului partener
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
sigla interpol
„Introvertita”: Interpolul cere ajutor pentru identificarea unei...
Ukrainian soldier of the 28th Artillery Battalion preparing a shell for a 120mm mortar on a Russian target on the zero line in the forest near Bakhmut
Cum spionează Rusia în Germania rutele utilizate de SUA pentru a...
Michael Dickerson
Ziua Limbii Române, sărbătorită de diplomații străini cu expresiile...
jude law
Ce spune actorul britanic Jude Law despre eventuale „repercusiuni”...
Ultimele știri
Elena Lasconi, avertisment pentru premierul Ilie Bolojan: „Grijă mare cu măsurile de austeritate”
Primarul din Chicago îl sfidează pe Trump, care vrea să oprească imigraţia: „E scăpat de sub control”
Merz promite că nemții nu vor avea „noi poveri fiscale”, chiar dacă deficitul bugetar crește
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
accident autocar
Autocar cu zeci de pasageri, răsturnat în județul Cluj: Un mort și nouă persoane transportate la spital
tren deraiat egipt
Cel puţin trei morţi şi peste 100 de răniţi după deraierea unui tren în Egipt
masina distrus in accident
Plan Roşu de Intervenţie, după ce două autoturisme s-au ciocnit pe A1. Patru adulți și un minor au fost transportați la spital
accident trotineta
Copil în stare gravă după ce a căzut de pe o trotinetă electrică. A fost găsit inconştient de către un trecător
Screenshot 2025-08-29 144435
Accident grav în Buzău. Un adolescent de 14 ani a murit și patru tineri au fost răniți după ce mașina lor s-a izbit de un cap de pod
Partenerii noștri
Pe Roz
O mireasă a dezvăluit ce sfat a primit de la mătușa ei cu câteva săptămâni înainte de nuntă: „Chiar a spus...
Cancan
BREAKING! Ilie Bolojan a anunțat DEMISIA: 'Nu are rost să mai stau'
Fanatik.ro
Prima reacție a lui Alin Vădan, proprietarul DON.ro, după ce s-a scris că i-ar fi făcut o ofertă de nerefuzat...
editiadedimineata.ro
Începe cel mai mare show aerian din România
Fanatik.ro
Cum a reușit FCSB transferul lui Bîrligea în fața Rapidului. Gigi Becali, replică ironică pentru Șumudică...
Adevărul
Cultura care ar putea revoluționa agricultura românească, odată cu anunțul construcției unei fabrici de...
Playtech
Româncă din Londra, victima hoților în doar 15 minute: „Mi-au spart mașina cât eram la bancă”. Ce răspuns a...
Digi FM
Prințesa Sheikha Mahra a Dubaiului, cerută în căsătorie de French Montana. Cât valorează inelul de logodnă cu...
Digi Sport
FCSB a ratat marea lovitură: 18.600.000 de euro! Anunțul făcut de UEFA
Pro FM
De ce Anna Kournikova trăiește departe de lumina reflectoarelor de la 21 de ani. Ea și Enrique Iglesias...
Film Now
Kim Novak, starul din Vertigo, viață trăită fără regrete. Sigură pe ea și la 92 de ani: Nu am fost dispusă să...
Adevarul
Scene uimitoare într-o urmărire pe o autostradă. Poliția a dezmembrat din mers o mașină furată
Newsweek
S-a pensionat după 35 ani cu 1.400 lei. Cu aceeași vechime alt pensionar a luat 6.700 lei. De ce?
Digi FM
Olivia Steer, mai discretă ca niciodată. Decizia surprinzătoare luată înaintea zvonurilor de divorț
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă renunți la zahăr timp de două săptămâni? Efectele sunt vizibile chiar și la...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în propria baie, în timp ce spală rufele. A ajuns la spital pentru vaccin antirabic
Film Now
Kim Novak, starul din Vertigo, viață trăită fără regrete. Sigură pe ea și la 92 de ani: Nu am fost dispusă să...
UTV
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie