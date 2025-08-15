Un turist care a fost dat dispărut, vineri, în staţiunea Sinaia a fost găsit decedat într-o râpă pe raza oraşului.

Potrivit informaţiilor comunicate de Salvamont Sinaia, salvamontiştii au intervenit pentru recuperarea trupului neînsufleţit al turistului dintr-o zonă cu teren dificil.

Cadavrul a fost găsit de către poliţişti, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a Salvamont Sinaia.

Persoana decedată este un bărbat de 54 de ani din Mioveni, care era cazat la un hotel din Sinaia. Turistul, care obişnuia să consume alcool, a fost dat dispărut după ce nu a mai răspuns la telefon, au precizat, pentru Agerpres, surse judiciare.

Editor : Liviu Cojan