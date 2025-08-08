Un bărbat de 39 de ani a murit în Munţii Făgăraş

Un bărbat de 39 de ani s-a rănit grav, vineri, în timpul unei drumeţii în Munţii Făgăraş, iar salvamontiştii s-au deplasat de urgenţă spre locul incidentului. A fost alertat şi elicopterul SMURD, dar când au ajuns la victimă, echipajele de salvare au constatat că este decedată.

„Serviciul Public Judeţean Salvamont Sibiu a intervenit de urgenţă în urma unui apel primit prin 112, care semnala un turist grav accidentat în zona cascadei dinspre Cabana Suru, Munţii Făgăraş. Echipa Salvamont s-a deplasat rapid la locul indicat, fiind alertat şi elicopterul SMURD din cadrul Punctului de Operare Aeromedicală Caransebeş”, a transmis, vineri seară, Salvamont Sibiu.

Când au ajuns la victimă, echipaje de salvare au constatat că este decedată.

Turistul este un bărbat de 39 de ani din judeţul Sibiu.

„Elicopterul a fost retras, iar echipa Salvamont Sibiu a procedat la recuperarea trupului şi transportul acestuia până la baza muntelui, unde a fost predat către reprezentanţii IML”, au precizat salvamontiştii.

