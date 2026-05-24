Un ucrainean aflat de aproape o săptămână în Munţii Maramureșului, recuperat de poliţişti de frontieră şi salvamontişti

Bărbatul a fost localizat într-o zonă periculoasă cu ajutorul elicopterului SMURD. Foto: ISU

Un cetăţean ucrainean aflat de aproape o săptămână în Munţii Maramureşului a fost recuperat în urma unei operaţiuni comune la care au participat salvamontişti şi poliţişti de frontieră, a informat, duminică seara, directorul Serviciului Public Judeţean - Salvamont Maramureş, Dan Benga.

Conform sursei citate de Agerpres, acţiunea de căutare a fost declanşată, sâmbătă, în urma unui apel de urgenţă venit din partea unei prietene a familiei bărbatului, însă a fost suspendată în cursul nopţii de sâmbătă spre duminică.

„Apelul de urgenţă primit aseară (sâmbătă n.red.) de la o prietenă a familiei a declanşat imediat o misiune de căutare. Echipa de prim răspuns a Salvamont Maramureş alături de colegii de la Poliţia de Frontieră Poienile de sub Munte, structura din cadrul ITPF Sighetu Marmaţiei, au pornit pe urmele victimei, în condiţii grele şi până târziu în noapte. Deşi misiunea a trebuit suspendată, în această dimineaţă (duminică n.red.) salvatorii maramureşeni au reluat căutările”, a spus Dan Benga.

Conform acestuia, tânărul ucrainean în vârstă de 30 de ani a fost localizat duminică, în Munţii Maramureşului, într-o zonă periculoasă, cu ajutorul elicopterului SMURD.

„Elicopterul Punctului de Operare Aeromedical (POA) Jibou 343 cu salvamontist la bord a survolat zona, identificându-l pe tânăr într-o zonă extrem de izolată şi inaccesibilă.Victima, aflată din spusele lui de mai bine de o săptămână rătăcind prin munţi, nemâncat de mai bine de patru zile, a fost recuperată, preluată de echipajul medical de la bord, şi transportată la baza muntelui, unde a fost predată echipajului SMURD. De-acolo deplasarea ucraineanului s-a făcut cu autospeciala SMURD către cel mai apropiat spital”, a mai precizat reprezentantul Salvamont Maramureş.

Potrivit acestuia, la operaţiunea de salvare au participat şi angajaţi ai STS, Sectorului Poliţiei de Frontieră din comuna Poienile de Sub Munte şi Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne (IGAv).

