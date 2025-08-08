Un ucrainean aflat în Munții Maramureșului a cerut ajutorul Salvamont. Tânărul a anunțat că este deshidratat şi că nu are provizii

Salvamontişti şi poliţişti de frontieră din Maramureş participă, vineri după-amiază, la o acţiune de recuperare a unui cetăţean ucrainean rătăcit în munţi. Este vorba despre un tânăr în vârstă de 23 de ani, care a anunțat că este deshidratat şi că nu are provizii asupra sa.

Intervenţia salvatorilor montani şi a poliţiştilor din cadrul Poliţiei de Frontieră Valea Vişeului are loc, vineri, în urma unui apel primit la numărul unic de urgenţă 112.

„Un tânăr de 23 de ani, cetăţean ucrainean, s-a rătăcit, fiind deshidratat şi fără provizii, şi a solicitat ajutor de urgenţă prin 112. Salvamont Maramureş, structură profesionistă de salvare montană a Consiliului Judeţean Maramureş, intervine prompt şi se află la baza muntelui, unde face joncţiunea cu un echipaj al Poliţiei de Frontieră Valea Vişeului, din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei”, transmit reprezentanţii Salvamont Maramureş.

Sute de cetăţeni ucraineni au fost salvaţi, de la începutul războiului din Ucraina, de către echipajele Salvamont Maramureş. Au fost şi cazuri în care bărbaţii care fug din calea războiului nu au mai apucat să solicite ajutor, unii dintre ei fiind găsiţi decedaţi în zone extrem de dificile din Munţii Maramureşului.

Știre în curs de actualizare