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Un ucrainean şi un cetăţean din Republica Moldova au fost reţinuţi la Cluj pentru înşelăciuni prin metoda „Creditul”

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barbat cu catuse la maini
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: GettyImages

Un cetăţean ucrainean şi unul din Republica Moldova, ambii în vârstă de 19 ani, au fost reţinuţi, sâmbătă, pentru 24 de ore, de poliţiştii din Cluj, fiind acuzaţi că au înşelat o femeie din municipiul Cluj-Napoca pe care au convins-o să facă un împrumut bancar în valoare de aproximativ 107.500 de lei şi să le dea banii pentru presupuse proceduri de securizare şi deblocare a unor conturi.

Potrivit Inspectoratului Judeţean de Poliţie Cluj, sâmbătă, 13 iunie, poliţişti ai Serviciului de Investigaţii Criminale din instituţie au dispus reţinerea pentru 24 de ore faţă de doi tineri bănuiţi de înşelăciune.

„Din cercetările efectuate a reieşit faptul că, la data de 11 iunie a.c., două persoane, ambele în vârstă de 19 ani, cetăţeni străini, folosindu-se de calităţi mincinoase, ar fi indus şi menţinut în eroare o femeie din municipiul Cluj-Napoca. Aceştia i-ar fi comunicat că persoane necunoscute au solicitat deschiderea unui cont bancar pe numele său şi contractarea unui credit în valoare de 20.000 de lei”, precizează sursa citată.

Potrivit poliţiştilor, sub acest pretext, femeia ar fi fost determinată să contracteze un împrumut bancar în valoare de aproximativ 107.500 de lei, ulterior fiind convinsă să meargă în zona lacului din apropierea unui centru comercial din municipiul Cluj-Napoca, unde le-a dat suma de bani în numerar, pentru presupuse proceduri de securizare şi deblocare a conturilor.

„În urma activităţilor investigative şi de cercetare penală desfăşurate cu operativitate, poliţiştii au stabilit traseul persoanelor bănuite, constatând că acestea s-au deplasat cu un autoturism utilizat prin intermediul unei platforme de transport alternativ. Astfel, a fost constituită o echipă complexă formată din poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale, care a identificat locaţia unde cele două persoane erau cazate. Ulterior, acestea au fost depistate şi conduse pentru verificări”, arată anchetatorii.

În urma verificărilor efectuate, poliţiştii au stabilit că este vorba despre un tânăr de 19 ani, cetăţean al Republicii Moldova, şi un tânăr de 19 ani, cetăţean ucrainean.

În urma probelor, poliţiştii au dispus măsura reţinerii pentru 24 de ore faţă de cei doi tineri, aceştia fiind introduşi într-un centru de reţinere şi arestare preventivă.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, pentru documentarea întregii activităţi infracţionale şi dispunerea măsurilor legale care se impun.

Editor : Sebastian Eduard

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