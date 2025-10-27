Live TV

Video Un urs tânăr aflat în încurcătură a fost salvat lângă o pensiune din munții Apuseni

Data actualizării: Data publicării:
urs cu capul blocat intr-un butoi
Localnicii au chemat pădurarii și medicul veterinar. Foto: Captură video Digi24
Din articol
Urșii din România au ajuns în presa internațională „Recensământul” urșilor din România. Ce dezvăluie cel mai recent studiu al Ministerului Mediului

Scene înduioșătoare în munții Apuseni. În căutare de hrană, un urs tânăr a rămas blocat cu un butoi de plastic pe cap. A fost văzut de localnici, care au chemat imediat pădurarii și medicul veterinar. Ursul a fost sedat și salvat.

Urșii din România au ajuns în presa internațională

Problema urșilor din România a devenit subiect de analiză în presă internațională. Jurnaliștii de la The New York Times au scris despre animalele care coboară din pădure și intră în curțile oamenilor, unde îi terorizează pe localnici.

Turiștii care vin în țara noastră special ca să vadă urșii nu conștientizează, însă, pericolul la care se expun, când se apropie prea mult de animalele sălbatice. Iar astfel de imagini pot fi surprinse zilnic pe Transfăgărășan, unde urșii fac spectacol pe marginea drumului.

„Recensământul” urșilor din România. Ce dezvăluie cel mai recent studiu al Ministerului Mediului

În România trăiesc între 10.419 şi 12.770 de exemplare de urs brun, arată datele unui studiu realizat recent şi prezentat în primăvara acestui an de oficialii Ministerului Mediului. Studiul se derulează în cadrul „Proiectului Implementarea planului naţional de acţiune pentru conservarea populaţiei de urs brun din România”.

Fondul Mondial al Naturii (WWF) şi-a exprimat „rezerva” faţă de aceste cifre anunţate de către Guvernul român. Biologul Cristian-Remus Papp critică lipsa de transparenţă, în opinia sa, din partea autorităţilor române. „Există multe necunoscute şi incoerenţe cu privire la acest recensământ”, a declarat Papp pentru AFP.

 

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
salvador dali
1
Un tablou, cumpărat dintr-un târg cu 170 de euro, s-a dovedit a fi o operă a lui Salvador...
O multime de oameni urmareste ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) din afara curtii catedralei, în București, 26 octombrie 2025.
2
Ziua inaugurării Catedralei Naționale. Mii de oameni au venit să vadă cea mai mare...
susținătorii lui călin georgescu la catedrala națională
3
Susținătorii lui Călin Georgescu au făcut scandal la inaugurarea Catedralei Naționale. Au...
ilie bolojan in studioul digi24
4
Premierul Bolojan a dezvăluit că unii directori de companii și-au mărit indemnizațiile cu...
bile de la loto
5
REZULTATE LOTO - Duminică, 26 octombrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de...
I-a furat peste 50.000 € ”celei mai frumoase femei din România” și i-a scris un singur cuvânt: ”Pe bune?”
Digi Sport
I-a furat peste 50.000 € ”celei mai frumoase femei din România” și i-a scris un singur cuvânt: ”Pe bune?”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
carrefour
De ce iese Carrefour din România? Radu Georgescu, economist: „Este...
Xi jinping
Cărțile dragonului. Cele șapte elemente care-l fac pe Xi Jinping...
O multime de oameni urmareste ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) din afara curtii catedralei, în București, 26 octombrie 2025
Cine este bărbatul prins de jandarmi la Catedrala Națională în timp...
O multime de oameni urmareste ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) din afara curtii catedralei, în București, 26 octombrie 2025.
Cozi impresionante la Catedrala Națională: 20.000 de oameni au...
Ultimele știri
Joe Biden susține că țara trece prin „zile negre” sub președinția lui Donald Trump: „Suntem mai puternici decât orice dictator”
Guvernul discută miercuri creșterea salariului minim pentru 2026. BNS: „Înghețarea ar adânci sărăcia și ar încălca legea europeană”
Legendarul toboşar de jazz Jack DeJohnette a murit la vârsta de 83 de ani
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
urs
Un turist a fost atacat de urs pe un traseu montan din Brașov. A ajuns la spital cu răni la față și membre
urs brun
Urs observat în curtea unei școli din județul Alba. Este al doilea incident de acest fel în decurs de o săptămână
urs in padure
Un bătrân a fost găsit mort pe un deal, în aproprierea casei, în Neamț. El avea urme de atac de urs
Brown,Bear,In,The,Forest,Near,The,Road
Alertă în mai multe localități de lângă Craiova. Un urs dă târcoale de zile întregi gospodăriilor. „Așa ceva nu s-a mai întâmplat”
ursi
Un motociclist de 73 de ani a fost muşcat de un urs pe Transfăgărăşan
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop luna noiembrie 2025. Berbecii sunt plini de energie, Balanțele învață să pună în echilibru viața...
Cancan
Fiul lui Nicușor Dan a oferit un moment viral la Catedrala Mântuirii Neamului! Gestul lui l-a făcut pe...
Fanatik.ro
Ce averi au candidații favoriți la alegerile pentru Primăria Bucureștiului. Cine e cel mai bogat dintre...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
„Îl botez și pe el!” Planul lui Gigi Becali pentru fotbalistul transferat pe 1.000.000 de euro
Adevărul
Arma „joker” care va decide soarta Ucrainei, dar ar putea declanșa al Treilea Război Mondial
Playtech
Amendă până la 100.000 de euro dacă arunci uleiul uzat în chiuvetă. Gestul interzis prin lege în Spania
Digi FM
Dan Negru, comentariu dur privind sfințirea picturii Catedralei Neamului: „Poate că Iisus n-ar fi prins o...
Digi Sport
Scandal de proporții: Camelia Voinea, ”ultimatum” pentru Denisa Golgotă, după acuzațiile fără precedent! ”Nu...
Pro FM
Familia lui Britney Spears, îngrijorată după ce artista a fost filmată conducând agresiv: „Arată că face...
Film Now
George Clooney, eroul din saga "Ocean's", ironic cu privire la jaful de la Luvru: "S-au descurcat bine"...
Adevarul
Cancerele care pot fi depistate prin două analize simple de sânge. „Omul sănătos trebuie să se lase înțepat”
Newsweek
Lovitură la pensie pentru o categorie de pensionari care pierd bani. Și mamele sunt afectate
Digi FM
O profesoară de biologie din Iași, descoperită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile au stârnit...
Digi World
În căutarea vieţii extraterestre. O exoplanetă telurică din clasa Super-Pământurilor, aflată la 20 de ani...
Digi Animal World
Cum arată un iepure fără urechi. A fost numit Van Gogh, iar imaginile cu el au făcut înconjurul lumii
Film Now
Britt Ekland, fată Bond în anii ’70, apariție rară în L.A. Cum arată la 83 de ani cea care a cucerit și...
UTV
Kim Kardashian a întors toate privirile într-o lenjerie transparentă la ziua ei de naștere