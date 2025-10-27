Scene înduioșătoare în munții Apuseni. În căutare de hrană, un urs tânăr a rămas blocat cu un butoi de plastic pe cap. A fost văzut de localnici, care au chemat imediat pădurarii și medicul veterinar. Ursul a fost sedat și salvat.

Urșii din România au ajuns în presa internațională

Problema urșilor din România a devenit subiect de analiză în presă internațională. Jurnaliștii de la The New York Times au scris despre animalele care coboară din pădure și intră în curțile oamenilor, unde îi terorizează pe localnici.

Turiștii care vin în țara noastră special ca să vadă urșii nu conștientizează, însă, pericolul la care se expun, când se apropie prea mult de animalele sălbatice. Iar astfel de imagini pot fi surprinse zilnic pe Transfăgărășan, unde urșii fac spectacol pe marginea drumului.

„Recensământul” urșilor din România. Ce dezvăluie cel mai recent studiu al Ministerului Mediului

În România trăiesc între 10.419 şi 12.770 de exemplare de urs brun, arată datele unui studiu realizat recent şi prezentat în primăvara acestui an de oficialii Ministerului Mediului. Studiul se derulează în cadrul „Proiectului Implementarea planului naţional de acţiune pentru conservarea populaţiei de urs brun din România”.

Fondul Mondial al Naturii (WWF) şi-a exprimat „rezerva” faţă de aceste cifre anunţate de către Guvernul român. Biologul Cristian-Remus Papp critică lipsa de transparenţă, în opinia sa, din partea autorităţilor române. „Există multe necunoscute şi incoerenţe cu privire la acest recensământ”, a declarat Papp pentru AFP.

