Un vis ca o realitate posibilă. Bertrand Picard, un nou tur al lumii cu un avion al cărui combustibil va fi hidrogenul verde

Un explorator elveţian a făcut istorie cu un zbor în jurul lumii, într-un avion alimentat exclusiv cu energie solară. Acum, visul lui este mai îndrăzneţ, Bertrand Picard pregăteşte un nou tur al lumii cu un avion al cărui combustibil va fi hidrogenul verde. Planul este susţinut de parteneri din mai multe state. Discutăm cu creatorul acestui proiect unicat, preşedintele Fundaţiei Solar Impulse, despre ce înseamnă diplomaţia verde, dar şi despre interesul lui Tom Cruise pentru această nouă misiune... posibilă.

Cristina Cileacu: Dr. Bertrand Picard, psihiatru, explorator și președinte al Fundației Solar Impulse, bine ați venit la Pașaport diplomatic.

Bertrand Picard: Mulțumesc. Bună ziua tuturor.

Zbor fără poluare

Imaginați-vă: un avion de două locuri care înconjoară întreaga planetă fără nicio picătură de combustibil fosil, alimentat exclusiv cu hidrogen verde lichefiat la temperaturi extreme de -253 grade Celsius. Acest proiect revoluționar nu propune doar un zbor demonstrativ, ci nouă zile consecutive în aer, fără escale și - cea mai importantă parte - fără nicio emisie poluantă. Motoarele electrice, celulele de combustibil și rezervoarele special izolate transformă acest concept într-un laborator zburător pentru viitorul aviației. Dincolo de impresionanta provocare tehnică, avionul cu hidrogen reprezintă un mesaj puternic într-o lume care are disperată nevoie de soluții: tehnologia curată nu este doar posibilă, ci este pregătită să decoleze.

Cristina Cileacu: Dr. Picard, aveţi un proiect foarte ambițios acum, vreţi să zburaţi un avion de două locuri, în jurul lumii, timp de nouă zile, iar combustibilul va fi doar hidrogen verde. Cum o să faceţi?

Bertrand Picard: Exact. Scopul este să aveam energie electrică regenerabilă și curată, care a electrolizat apa pentru a produce hidrogen. Și apoi, acest hidrogen este lichefiat la -253 de grade, aproape zero absolut, pentru a fi depozitat în rezervoare de combustibil foarte bine izolate în avion. Și folosim doar un pic din hidrogenul care se evaporă, pentru a trece printr-o celulă de combustibil, şi reproducem energia electrică, care va alimenta motoarele electrice. Și astfel, credem că putem zbura timp de nouă zile, doi oameni, fără oprire în întreaga lume și fără emisii, absolut fără poluare. Și vrem să arătăm că putem face mult mai mult decât credem, sunt soluții pentru acțiunile climatice. Trebuie să restabilim speranța. Trebuie să arătăm că lucrând împreună, putem face cu adevărat o diferență uriașă. Dar pentru asta, avem nevoie de "o navă amiral", trebuie să arătăm exemplul. Și asta vreau să fac.

Constructia Imposibilului

De la viziune la realitate: cum se naște un avion care nu a existat niciodată. Construcția primului aparat de zbor din lume capabil să înconjoare planeta folosind exclusiv hidrogen verde reprezintă o provocare tehnică fără precedent. Fără manuale de instrucțiuni, fără modele anterioare de urmat, echipa din spatele acestui proiect ambițios navighează pe teritorii complet necartografiate ale ingineriei. Cu rezervoare speciale pentru hidrogen lichefiat la temperaturi criogenice și materiale compozite de ultimă generație, acest avion nu este doar un experiment, ci o nouă paradigmă a zborului.

Cristina Cileacu: Dar cum construiești un astfel de avion? Pentru că îmi pot imagina că trebuie să-l construiţi de la zero.

Bertrand Picard: Nu există nici un punct de referință. Nimeni nu ne poate spune, pentru că nu a mai fost făcut până acum. Așa că am avut sprijinul Airbus pentru a proiecta avionul pentru aerodinamică. Avem sprijinul Arianespace, pentru rezervoarele de hidrogen, iar principalul partener în acest proiect se numește Science Corp, este o companie multinațională din Belgia, specializată în materiale pentru viitor. Ei ne furnizează fibra de carbon, membranele pentru celula de combustibil, izolarea rezervoarelor, ca să putem construi avionul. Și acum, într-un an, am făcut deja o treime din avion, acum vedem aripile, vedem fuselajul pentru cabina de pilotaj. Și până la sfârșitul anului, ar trebui să avem avionul pregătit pentru a începe zborurile de testare anul viitor.

Primii pași spre zboruri curate

Cristina Cileacu: Și având în vedere că acest lucru este complet nou, nu a fost făcut niciodată înainte. Cât timp îl veți testa înainte de a zbura literalmente în jurul lumii, fără a realimenta avionul?

Bertrand Picard: Am planificat aproximativ un an și jumătate, poate doi ani de testare. Primele zboruri de testare sunt la doar un metru deasupra pistei, apoi faci un circuit în jurul aeroportului și apoi vei zbura mai departe. Plănuim să zburăm în Maroc, pentru că avem parteneri marocani, Universitatea Politehnică Mohammed VI și OCP, producătorul de fosfaţi, care dorește să se diversifice spre hidrogen. Așa că vom zbura în Maroc, un zbor de lungă durată, iar până în 2028, dacă totul merge bine, intenționăm să zburăm în jurul lumii.

Ecologia aduce profit

Cum poate deveni profitabilă protejarea planetei? Criza climatică pare să intre în conflict cu interesele economice, dar regulile jocului se pot schimba, ideea că ecologia și economia se exclud reciproc devine învechită. Noile tehnologii reduc consumul, cresc eficiența și creează locuri de muncă. Pentru liderii care încă privesc protejarea mediului ca pe un cost, mesajul e clar: nu mai vorbim despre viitor, ci despre o oportunitate prezentă. Industria este pregătită. Întrebarea este: sunt și decidenții politici?

Cristina Cileacu: Ați arătat până acum că toate proiectele dvs. au fost o dovadă că puteți obține de fapt un profit în același timp în care protejați și mediul înconjurător. Dar, vedem lideri mondiali care au o opinie diferită: că protejarea mediului și protejarea planetei în general nu mai este profitabilă pentru ei. Ce sfaturi le-aţi da liderilor lumii care au aceste tendințe?

Bertrand Picard: Este foarte clar că, în trecut, protejarea mediului era costisitoare. Și astăzi, liderii lumii nu au înțeles că vremurile s-au schimbat. Astăzi, am identificat la Fundația Solar Impulse, 1800 de soluții care sunt profitabile din punct de vedere economic pentru protejarea mediului. Ele creează noi locuri de muncă, creează noi produse și noi oportunități de afaceri pentru industrie. Acestea fac economii de energie sau chiar economii de bani pentru public, pentru toți cetățenii, în toate domeniile - energie, apă, mobilitate, construcții, industrie, agricultură, economie circulară, gestionarea deșeurilor, peste tot. De ce? Pentru că sunt mai eficiente. Aceasta înseamnă că permit obținerea unui rezultat mai bun cu o reducere a resurselor și a consumului de energie. Deci marja de profit este mai mare. Nu trebuie sa fii un geniu ca să înţelegi asta. Ceea ce mi-aș dori este ca liderii lumii să înțeleagă că timpul s-a schimbat, că industria aduce soluții, că ei pot folosi aceste soluții și, în același timp, dezvoltă economia pentru a crește PIB-ul, creează locuri de muncă, protejează mediul și încetează să epuizeze resursele naturale și să distrugă biodiversitatea.

Diplomația verde prinde aripi

Cristina Cileacu: Ați menționat câțiva parteneri ai acestui proiect la care lucrați acum, dar aveți și sprijin politic din diferite țări? Nu știu, din Europa sau din restul lumii pentru ceea ce faceți, pentru ca liderii mondiali să înțeleagă mai bine ce faceți?

Bertrand Picard: În timpul proiectului Solar Impulse, când am zburat în jurul lumii cu un avion cu energie solară acum un an, îmi pare rău, acum zece ani, acum zece ani deja, și am avut sprijinul Comisiei Europene, aveam drapelul european în avion, am avut steagul de la Jocurile Olimpice, am avut steagul de la Clubul Exploratorilor. Au fost foarte mulți oameni care ne-au susținut. Și acum facem asta din nou. Președintele Macron al Franței a spus că vrea să-și acorde patronajul său, de asemenea Comisia Europeană, și suntem deschiși să avem cât mai multe țări care să sprijine proiectul. Și România, desigur, este mai mult decât binevenită să facă parte din sprijinul pentru Climate Impuls.

Ecuația ignorată a climei

Momentul în care climatul devine o notă de subsol pe agenda globală, iar liderii lumii își îndreaptă atenția spre jocuri de putere și echilibre geopolitice fragile, realitatea rămâne aceeași: aerul devine tot mai greu de respirat, solurile tot mai sărace, iar oamenii — tot mai vulnerabili. Întrebarea nu mai este dacă trebuie să acționăm, ci de ce alegem să ignorăm evidența.

Cristina Cileacu: Se pare că liderii mondiali sunt acum mult mai concentrați pe ideea schimbării globale a puterilor ,la care asistăm cu toții, în toate țările noastre. Mai acordă cineva dintre acești lideri atenție climatului, ca prioritate, pentru că natura continuă să ne afecteze în diferite moduri?

Bertrand Picard: Astăzi, dacă dorim să avem bogăție socială, dezvoltare socială, trebuie să permiți oamenilor să nu mai irosească bani pentru energie și resurse naturale. Dacă dorim să creăm locuri de muncă de nivel înalt, trebuie să intrăm și în noi oportunități de afaceri. Dacă dorim să oprim războaiele, trebuie să creăm, de asemenea, un echilibru pentru apă, pentru pământurile rare, pentru toate aceste lucruri care sunt direct legate de schimbările climatice. Deci, dacă dorim pace și bunăstare socială, trebuie să ținem cont de mediu, inclusiv pentru sănătate. Sunt 8 milioane de oameni care mor anual din cauza poluării aerului. Deci, este clar că trebuie să mergem spre energia regenerabilă. Trebuie să mergem spre eficienţa energetică. Trebuie să mergem spre tot ceea ce crește calitatea vieții. Și asta nu împiedică pe nimeni să se ocupe și de alte probleme, pentru că sunt și alte probleme legate de inflație, de războaie, de orice chestiune de siguranță. Dar principala prioritate pe termen lung este să avem un mediu care să permită o bună calitate a vieții.

Gestul țipă, soluția tace

Europa se declară lider mondial în tranziția verde, dar realitatea din teren arată că nu toți actorii politici sau sociali au înțeles esența timpurilor pe care le trăim. Protecția mediului nu înseamnă sacrificiu, ci șansă. Șansă pentru inovație, competitivitate și creșterea calității vieții. Provocarea nu mai este lipsa tehnologiei, ci voința de a o aplica. Între activismul simbolic și soluțiile concrete, Europa are de ales: stagnarea sau progresul sustenabil.

Cristina Cileacu: Și cum vedeți că această problemă este abordată la nivelul Europei? Pentru că lăsăm deoparte restul lumii, dar în Uniunea Europeană, în Europa în general, se acordă multă atenție calității vieții cetățenilor, schimbărilor climatice și tuturor acestor probleme create de climă.

Bertrand Picard: În Europa, mulți oameni nu au înțeles încă nici că protecția mediului, acțiunile climatice, decarbonizarea și energiile regenerabile și eficiența energetică vor face Europa mai competitivă. Este important de înțeles. Este despre a face Europa mai competitivă. Și astăzi, mai sunt diferite partide politice care nu înțeleg asta. Și îmi pare rău să spun, dar activiștii verzi, atunci când își lipesc mâinile pe stradă sau aruncă sos de roșii pe tablourile dintr-un muzeu, nu servesc cauza acțiunilor climatice. Asta arată o imagine proastă. Deci, dacă vrem să oferim o imagine bună a energiei și a tranziției ecologice, trebuie să arătăm soluții care vin din industrie, care vor crește PIB-ul țării, care vor crește calitatea vieții. Și dacă arătăm cu adevărat acest lucru, atunci nu va fi nicio discuție, nici o opoziție cu privire la protecția mediului. Dar atâta timp cât aveți oameni care încă cred că este un sacrificiu și că este scump, nu va funcționa. Și de aceea, cu Fundația Solar Impulse, am identificat 1800 de produse de sisteme, dispozitive materiale, procese care sunt profitabile din punct de vedere economic pentru protejarea mediului. Și suntem gata să vorbim cu fiecare guvern și să le aducem toate aceste soluții. Am venit în România, am vorbit cu unii miniștri ai guvernului anterior. Sunt mai mult decât fericit să vin din nou și să arăt cu adevărat aceste soluții, pentru că ele există, trebuie doar să fie folosite. Și înseamnă reconcilierea ecologiei și a economiei.

Revoluția resurselor

Cristina Cileacu: Și ne puteți da, pentru ca publicul să înțeleagă, doar unul dintre aceste exemple, să știe mai bine la ce să se aștepte, ce este mai ușor de făcut și politicienii nu înțeleg.

Bertrand Picard: Da. De exemplu, recuperarea căldurii pierdute din coșul de fum al unei fabrici, centrele de date, din parcările subterane. Puteți recupera acea căldură și o puteți recicla în sistemul energetic al unei țări. Economisiți multă energie, economisiți o mulțime de bani pe factura dvs. de energie, de asemenea. Avem acum sisteme care ne permit să construim o clădire cu mai puțin beton, mai puțin metal, mai ieftin, mai bine izolat. Și atunci când avem o pompă de căldură care ia căldura din teren pentru a încălzi clădirea, avem o factură de energie mult mai mică pentru oamenii care locuiesc în clădire. Deci, desigur, trebuie să investim puțin la început, dar atunci vom avea probabil o factură de energie cu 80% mai mică pe termen lung. Deci merită, vedeți. Și avem sisteme ca acesta peste tot, în fiecare domeniu, putem produce piatră de construcție din deșeurile reciclabile ale orașului. În loc să aruncăm deșeurile sau să le punem în depozitul de deșeuri, le folosim facem piatră pentru construcție, facem pietriș. Și aceasta este o afacere, știți, este o industrie care va face asta. Reciclarea bateriilor mașinilor electrice este o afacere nouă, se pot crea locuri de muncă. Creați afaceri, oportunități de piață. Și am alte 1795 de exemple să vă dau.

Viteza deciziilor în competiția globală

Lumea este tot mai competitivă, iar deciziile tehnologice nu mai pot aștepta. În timp ce China își coordonează rapid direcțiile strategice, Europa se află prinsă într-o rețea complexă de reglementări și procese birocratice. Viitorul nu poate aștepta, așa că trebuie echilibrat rapid respectul pentru diversitate cu nevoia de a acționa.

Cristina Cileacu: Nu le vom număra pe toate în acest interviu. Dar pentru că Aceasta este și o chestiune de implicare a tehnologiei și o altă mare concurență între țările lumii este, desigur, cea tehnologică, cum vedeți, să luăm Uniunea Europeană, continentul european, comparându-le cu China, cât de mare este diferența? Cât de mare este decalajul, dacă este un decalaj atât de mare?

Bertrand Picard: În China, ai un om în vârf care decide. În Europa, sunt 27 de țări, iar în cele 27 de țări avem sute de parlamentari diferiți care provin din diferite partide și este nevoie de veacuri pentru a lua decizii și este nevoie de veacuri pentru a face lucrurile mai simple. Europa este prea complicată. Europa are prea multă administrație. Deci, dacă dorești, de exemplu, să construiești o nouă fabrică pentru a produce hidrogen, va fi nevoie de cinci ani de documente și apoi cinci ani de opoziție din partea altor oameni care nu înțeleg ce vrei să faci și peste zece ani, încă nu ai fabrica pentru producția de hidrogen. Deci, este clar că Europa merge mult prea încet. Și este păcat, pentru că în Europa avem valori foarte bune, valori umane, democrație, respect pentru minorități, respect pentru toate celelalte religii, pentru celelalte partide. Europa este o "navă amiral" minunată pentru toleranță și respect. Dar, din păcate, pierdem o mulțime de reușite, pentru este prea complicat și durează prea mult să se ia o decizie.

Tom Cruise în misiune posibilă

Cristina Cileacu: Revenind la noul dvs proiect, un mare susținător al dvs este, din ce înțeleg, Tom Cruise. El crede că este o misiune posibilă, de data asta, nu imposibilă. De asemenea, vrea să zboare și în avionul pe care îl construiți. Când ne putem aștepta, pe termen foarte lung, cred, ca și noi restul să avem această oportunitate, dacă proiectul dvs va fi un succes și destul de sigur că va fi.

Bertrand Picard: Da, este adevărat că Tom Cruise, acum zece zile când l-am întâlnit, a fost cu adevărat entuziasmat. I-am arătat desenele avionului și planul construcției și a fost entuziasmat. Acum, cred că pentru a-l face comercial, ai nevoie de 20 de ani înainte să avem primele avioane cărora li se va permite să ia pasageri. Deci, desigur, nu se întâmplă mâine, dar pentru dezvoltarea telefoanelor mobile, a fost la fel. Știți, primul telefon mobil din 1980, a costat 15.000 de dolari, era mare cât o valiză și nimeni nu credea că ar fi posibil să fie un telefon mobil în buzunarul fiecărei persoane. Și acum le avem. Deci, este exact la fel. Suntem la începutul unei revoluții a hidrogenului. Și, desigur, oamenii care privesc în trecut cred că este imposibil. Oamenii care privesc în viitor spun că trebuie să încercăm. Și asta fac eu.

Schimbarea începe cu noi

Cristina Cileacu: Și care este de fapt motivația dvs. pentru tot acest proiect pe care îl creați? Ce vă determină să continuați?

Bertrand Picard: Ceea ce mă motivează este convingerea că putem face mai bine ceea ce facem acum. Astăzi, producem prea multă poluare, distrugem biodiversitatea, epuizăm resursele naturale ale lumii noastre și handicapăm viitorul omenirii. Putem face mai bine de atât. Putem face mai bine și asta mă conduce. Acesta este motivul pentru care mi-am pus fundația, Fundația Solar Impulse, spre provocarea identificării soluțiilor și de aceea vreau să deschid calea revoluției hidrogenului și să arăt că, dacă putem zbura în jurul lumii fără oprire cu hidrogen, desigur putem folosi hidrogenul în multe alte sectoare. Și dacă o putem face pe cer, o putem face pe pământ.

Cristina Cileacu: Dr. Bertrand Picard, vă mulțumesc foarte mult pentru acest interviu și mult noroc cu proiectul dvs.

Bertrand Picard: Mulțumesc foarte mult. Și vă voi ține la curent. Vă mulțumesc că sunteți mereu interesată de ceea ce fac. Mulțumesc.