Vă vine sau nu să credeți, prostia are un monument. Lucrarea are forma semnului infinit și aparține unui român. Este unică în lume. Inițiativa a fost primită cu umor de oamenii de rând, nu și de politicieni.

Prostia este monumentală. Nu este o glumă, ci o inițiativă care aparține caricaturistului Costel Pătrășcan. Artistul a realizat un monument dedicat prostiei, iar lucrarea a fost amplasată în apropierea Muzeului Umorului din Brăila.

„Eu cred ca prostia nu are limite și este monumentală”, afirmă Costel Pătrășcan.

Acesta este mesajul din spatele unui monument dezvelit în fața Muzeului Umorului din Brăila. Este prima lucrare în metal a caricaturistului Costel Pătrășcan. Pentru a reda dimensiunea prostiei a optat pentru semnul infinitului.

Reporter: Era necesar un astfel de monument?

Bărbat: Să vă mărturisesc, da!

Femeie: Este nevoie de un monuumet al prostiei, pentru că probabil dacă reușește să nască măcar o întrebare în mintea fiecăruia atunci ne mai deșteptăm puțin.

Femeie: Cred că avem nevoie ca cineva să ne aducă aminte din când în când și să puncteze ce se întâmplă în societatea noastră în realitate.

Monumentul a fost pus pe roți, ca să poată fi purtat acolo unde... e nevoie de el.

Reporter: Mai există un monument al prostiei undeva?

Costel Pătrășcan: Am căutat şi nu există nicăieri. Suntem unici şi în acest sens. Să ridicăm prostia la rang de monument zic că e bine.

„La Brăila, autoritățile s-au simțit lezate. Au fost niște atacuri în presa unui partid, care au fost destul de dure”

Întrebat cum i-a venit ideea de a ridica prostia la rang de artă, Costel Pătrășcan a spus că a fost o succesiune de de de întâmplări. „Acum câțiva ani am făcut la Brăila un Muzeu al Umorului. După un an de zile, autoritățile au făcut un alt Muzeu al Umorului, deci în decurs de un an de zile avem două muzee ale umorului, ca să fie totul de râs. Atunci m-am gândit că ar putea fi... să mă gândesc la un Muzeu al Prostiei, dar am avut teama că, știu eu, cei de la autoritățile de acolo vor gândi și ei un Muzeu al Prostiei mult mai mare. Și mi-am dat seama că prostia nu poate fi cuprinsă și nu trebuie îngrădită în niște pereți. Și atunci am zis că cel mai indicat ar fi prostia să fie reprezentată simbolistic sub formă de infinit, sub formă de monument, așa că putem spune că prostia este monumentală” a spus artistul la Digi24.

„Impactul a fost foarte bun și doar autoritățile, în fine, au strâmbat puțin din nas. Dar monumentul acesta nu este dedicat unei singure persoane, unui partid sau unei instituții. Nu vreau să personalizez prostia, ar fi nedrept față de cei care au contribuit la ea și cred că fiecare avem doza noastră de contribuție. Este adevărat că acolo, la Brăila, autoritățile s-au simțit lezate fiindcă au dus mâna la, cum se zice în termeni populari, la muscă, la pălărie. Au fost niște atacuri în presa unui partid, care au fost destul de dure, într-adevăr”, povestește Costel Pătrășcan.

Artistul i-a montat și roți monumentului „Ar fi nedrept să stea doar în Brăila, fiindcă prostia este universală”

„Eu cred că este și datoria unui caricaturist, care cred eu că este un moralist, de altfel. Și cred că este de datoria lui să atace temele importante ale societății, iar politicul, fără discuție, reprezintă o temă importantă. Da, eu cred că, altfel spus, ca o metaforă, dacă îmi este permis, eu cred că este... un caricaturist este un pește sanitar, care are și datoria de a arăta, de cele mai multe ori, nu știu dacă reușește să îndrepte, dar cel puțin să arate niște lucruri care de multe ori nu sunt așa cum trebuie în societatea românească. Iar politica, fără discuție, pentru noi, caricaturiștii, sau cel puțin pentru mine, mult pentru mine, există o pâine albă de mâncat.

Artistul i-a montat și roți monumentului pentru că s-a gândit că „ar fi nedrept să stea doar în Brăila, fiindcă prostia este universală, este monumentală. Și eu cred că așa, itinerându-l, reușește să ajute și să ajungă în mai multe locuri. Aș încheia cu a spune că prostia nu doare, dar nota de plată da”.

Editor : Liviu Cojan